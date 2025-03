Dal lago Metramo al bagno nella foresta: l’escursione di Vivi Serra San Bruno tra storia, natura e… ingegneria

Un mix tra storia, natura e ingegneria. Sono questi gli ingredienti alla base della prossima escursione dell’associazione Vivi Serra San Bruno. Il sodalizio guidato da Mario Papasodaro propone un viaggio alla «scoperta del lago Metramo, incastonato in una splendida vallata tra i monti delle Serre».

L’appuntamento si terrà il 23 marzo con raduno alle ore 8.00 nel parcheggio della Certosa. L’itinerario, di media lunghezza, permetterà agli appassionati di trekking di godere di un «angolo di natura incontaminata, arricchito dalla sua maestosa diga». Il referente dell’associazione tiene a precisare: «Lago Metramo è un luogo perfetto silenzioso, immerso nel verde con un’atmosfera molto suggestiva. Il riflesso della foresta sull’acqua e il suono della natura trasmettono grandi emozioni».

Bagno nella foresta

Nel corso dell’escursione verrà dedicato del tempo al “Bagno nella foresta” visto il grande interesse riscontrato nella passata iniziativa: «Si tratta di un’esperienza spontanea senza limiti precisi. La connessione con la natura porta benefici al nostro benessere psico-fisico», aggiunge Papasodaro.

L’impegno di Vivi Serra San Bruno nella valorizzazione dei territori serresi resta a 360 gradi: «Desideriamo far conoscere i percorsi naturalistici più suggestivi, i punti panoramici più esclusivi con opportunità di osservare la flora e la fauna locale. E al contempo puntiamo a far conoscere la storia ma anche l’enogastronomia del luogo grazie al nostro chef che delizierà i partecipanti con piatti tipici. Un ulteriore strumento per entrare in contatto con la cultura del territorio», sottolinea il presidente.

Nel frattempo, anno dopo anno, il sodalizio cresce: «Siamo vicini ai cento soci. È un traguardo importante che ci inorgoglisce. Siamo molto soddisfatti del nostro impegno e del lavoro portato avanti per far apprezzare oltre i confini provinciali un territorio straordinario e ricchissimo», conclude Papasodaro.