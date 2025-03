A Zambrone si lavora per realizzare un Museo diffuso dedicato all’acqua: pubblicato un bando per l’acquisizione di opere artistiche

L’acqua è un elemento essenziale per la vita e ha segnato profondamente la storia del territorio di Zambrone, abitato fin da epoche remote. Testimonianze archeologiche, come i chopper (ciottoli) risalenti all’Homo habilis(circa 800.000 anni fa), confermano l’antichità della presenza umana in questa zona. L’acqua, diffusa su tutto il territorio comunale, trova la sua massima espressione identitaria nella frazione di San Giovanni, dove le sorgenti delle Valli rappresentano un patrimonio naturalistico e culturale di grande valore. In concomitanza con la riqualificazione dell’area centrale di San Giovanni – che interessa principalmente via A. Giannini e, in parte, via A. Muggeri e viale A. Gramsci – finanziata con l’emendamento Mangialavori per un importo di 350.000 euro, nasce l’idea di istituire un Museo diffuso dedicato all’acqua.

A tal fine, si legge in un comunicato dell’amministrazione, è stato pubblicato il bando per un concorso di idee, finalizzato alla realizzazione di dodici opere artistiche ispirate al tema dell’acqua:

La ninfa Scilla

Il battesimo di Cristo

H₂O

L’acqua nell’universo

Il mare

Fiumi e laghi

Neve e grandine

Rugiada e pioggia

Nebbia, vapore acqueo, nuvole

L’acqua la insegna la sete

Acqua azzurra, acqua chiara

Sorgenti Le Valli di San Giovanni

Gli artisti avranno completa libertà nella scelta dei materiali, nella modalità di collocazione e nella sequenza delle opere all’interno dell’area individuata, nonché nella denominazione delle stesse. L’amministrazione comunale ha stanziato un importo complessivo di 65mila euro, che coprirà i costi di ideazione, realizzazione, materiali, posa in opera, certificazione di regolare esecuzione, trasporto e totem informativo (ad esclusione della spesa per il basamento).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’11 aprile 2025 alle ore 12:00.

Tutti i dettagli del bando, già preannunciato nelle scorse settimane, sono disponibili sull’Albo online del Comune di Zambrone e presso l’Ufficio tecnico comunale.