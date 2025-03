Il Polo Museale di Soriano sbarca in Grecia, Preta: «Il progetto L’Italia delle Donne modello anche all’estero»

Vivere la cultura nel luogo in cui è nata è qualcosa di trascendentale, in un connubio tra il suo sviluppo e la sua terra d’origine. La Grecia è stata la culla della civiltà con Atene capitale, e forse è anche per questo che ogni evento culturale che si tiene qui assume connotati ancora più elevati.

Figure di spicco all’incontro

Nella giornata di ieri,nell’Istituto di Cultura di Atene (organizzato dalla Società Dante Alighieri) si è svolta la presentazione dei libri Donne di carta in Sicilia, di Marinella Fiume, e Donne di carta in Calabria, Mariangela Preta e Stefania Mancuso, davanti a una platea colma e che ha saputo cogliere la vera essenza di tale evento. Tante le figure di spicco che hanno presenziato al tavolo della presentazione, moderata da Maria Angela Ielo (presidente della Società Dante Alighieri). C’erano, inoltre, Fulvia Toscano (assessore alla Cultura nel comune Giardini-Naxos e presidente di Naxoslegge), Spiros Stellas (Professore all’Istituto Europeo per il Design) e Mariangela Preta (direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro). Il tutto allietato dalla soave voce del soprano Roxanne Papadimitriou e dall’elegante melodia al pianoforte di Dimitra Hondrou.

Il Polo Museale ad Atene

Un parterre di indiscusso rilievo, dunque, e proprio davanti a tali figure di elevato spessore culturale che la stessa Preta, ospite dell’Istituto di Cultura di Atene e della Società Dante Alighieri, ha permesso che il Polo Museale di Soriano Calabro solcasse i confini nazionali, introducendolo proprio nella culla della civiltà occidentale: «Innanzitutto – spiega – è stato presentato il progetto L’Italia delle donne, illustrando alla platea presente anche il Polo Museale di Soriano Calabro. Per l’occasione, inoltre, ho potuto finalmente conferire di persona il premio Jole Santelli a Maria Angela Ielo, con quest’ultima che era stata insignita nell’ottobre scorso a Pizzo ma che, per motivi di salute, non era riuscita a essere presente».

Tra i volti fondamentali dell’incontro e del progetto L’Italia delle Donne ci sono proprio Fulvia Toscano, Marinella Fiume e Mariangela Preta recentemente insignite della nomina come esperte del Ministro alle Pari Opportunità per il progetto sopra menzionato. Ciò perché tale iniziativa è nata proprio dalla Calabria e dalla Sicilia delle donne e portata avanti anche grazie all’impegno di Mariangela Preta. In seguito, questi progetti sono stati osservati con sempre maggiore attenzione dal Ministero che alla fine li ha fatti propri e conferendo alla Toscano, alla Fiume e alla stessa Preta la nomina sopra descritta: «Insieme a me c’era Fulvia Toscano – continua la direttrice del Polo Museale – con cui abbiamo portato avanti il progetto L’Italia delle Donne, allargandolo su scala nazionale. Un progetto, questo, nato nel profondo Sud e che adesso è visto come fonte di modello per le tante donne all’estero che stanno facendo qualcosa di importante».

L’evento, infine, è stato arricchito da un buffet rappresentato da prodotti tipici esclusivamente vibonesi e offerti da Rocco Colacchio e Mimmo Monardo. Orgoglio e soddisfazione ha espresso anche il sindaco di Soriano, Antonino De Nardo, per aver reso noto il Polo Museale anche all’estero e in una location importante come quella di Atene.