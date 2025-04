Zungri, entra nel vivo il progetto alla riscoperta delle radici religiose e identitarie della comunità locale

Sta entrando sempre più nel vivo il percorso alla riscoperta de “Le radici religiose e identitarie della comunità di Zungri”. L’articolato progetto, promosso dalla locale parrocchia di San Nicola in collaborazione con la sede territoriale della Pro Loco, si sta sviluppando anche attraverso una serie di incontri giubilari avviati lo scorso 13 marzo e in programma anche nel mese di aprile presso il santuario della Madonna della Neve. Curati dal rettore don Giuseppe Larosa e dallo studioso di Storia patria Eugenio Sorrentino, essi si stanno dimostrando dei proficui momenti di dialogo e di riflessione finalizzati, appunto, a dare alla cittadinanza locale ulteriore consapevolezza dell’identità religiosa e delle radici culturali di Zungri. Tra i temi toccati, l’origine della diffusione del cristianesimo in Calabria e nell’area del Poro, il periodo normanno-svevo, il decennio di dominazione Francese e la conseguente nascita del Comune di Zungri, il ritorno dei Borboni e le fasi che hanno portato all’unità d’Italia. “Incontri del Giubileo” prevede ancora due incontri, quello di domani 3 aprile, sul tema delle chiese del territorio, e quello conclusivo del prossimo 10 aprile, incentrato sui parroci che si sono succeduti alla guida della locale comunità di fedeli. Anche in questo caso l’appuntamento è per le 18.30.

Il progetto “Le radici religiose e identitarie della comunità di Zungri”, tuttavia, non si ferma qui. Nell’ambito dello stesso percorso, infatti, viene proposta anche la prima edizione del Concorso letterario “Origine ed evoluzione della pietà popolare a Zungri”, quest’anno incentrato sul tema “La devozione popolare al tempo dei nostri nonni”. L’obiettivo è alimentare questo tipo di espressione religiosa e stimolare il dialogo tra le varie generazioni, riscoprendo la bellezza delle relazioni sociali nel quadro delle tradizioni locali di fede. Il bando è riservato esclusivamente agli studenti che risiedono nel comune di Zungri e frequentano, anche in altri comuni, le scuole primaria o secondaria di Primo e Secondo grado. Esso si divide in tre sezioni, la A riservata agli alunni di scuola elementare, la B a quelli di scuola media, la C agli studenti delle scuole superiori di Secondo grado. La partecipazione al concorso è gratuita e avverrà, secondo le modalità previste, attraverso la presentazione di un componimento sul tema prescelto, da effettuare entro e non oltre le ore 18 del prossimo 18 maggio. Solo gli alunni della scuola elementare potranno scegliere di proporre in alternativa un disegno, sempre attinente allo stesso argomento. A decretare i vincitori delle singole sezioni sarà un’apposita giuria designata dagli organizzatori. In palio nove borse di studio per un totale di 2mila euro. La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il prossimo 14 giugno.