Vibo, il coro Vocal Tctus di Triparni protagonista della terza tappa per la stagione concertistica Mysterium Pascahale

Nei giorni scorsi la Chiesa di Santa Maria degli angeli di Vibo Valentia ha ospitato il concerto del coro polifonico ”Vocal tactus” di Triparni diretto da Nicola Iannello, nell’ambito della stagione concertistica ”Mysterium paschale” in preparazione della Pasqua, promossa dall’Organizzazione cori Calabria. Il coro composto da giovani musicisti, ha eseguito brani tra loro collegati, seguendo un filo narrativo che percorre i momenti salienti della Settimana Santa spaziando dal repertorio rinascimentale a quello contemporaneo, in una combinazione di suoni e arte dall’efficace potenza evocativa, resa ancora più incisiva dalle meditazioni composte dal vescovo di Mileto- Nicotera-Tropea, Attilio Nostro. Le voci intense degli esecutori sono state accolte con grande emozione e partecipazione dal pubblico presente, confermando ancora una volta quanto la musica possa essere potente veicolo di riflessione e preghiera, nonché strumento, per ciascun partecipante, di dialogo spirituale e contemplazione.

