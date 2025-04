Musica, dibattiti e presentazioni di libri: al Morelli di Vibo arriva la notte nazionale del Liceo classico

L’istituto Morelli di Vibo Valentia pronto a ospitare il 4 aprile 2025, dalle 18.00 alle 24.00, la XI edizione della notte nazionale del Liceo classico. L’appuntamento al Morelli, con inizio alle ore 17.00, prevede un ricco programma. Un mix di musica, conferenze, dibattiti e presentazioni di libri nonché mostre e degustazioni.

Cos’è la notte dei licei

La Notte nazionale del Liceo classico è un evento che si svolge in contemporanea nei licei classici di tutta Italia, la cui finalità è la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione della formazione che un liceo classico può dare, in tutta la sua complessità e versatilità. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nato per dimostrare che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, l’evento nazionale ha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, contribuendo in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su questo percorso di studi che non trova eguali in nessun’altra parte del mondo. Una occasione che vede il coinvolgimento di studenti, docenti, comunità che si incontrano tra passato e presente.

L’idea venne al prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (Catania) e ora ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, quest’anno si celebrerà venerdì 4 aprile 2025, dalle ore 18 alle ore 24 in quasi 350 licei classici.

Il programma dell’evento a Vibo