Incanto Mediterraneo: 62 studenti delle terze classi dell’Ic Tropea-Ricadi dipingono “en plein air” la bellezza del territorio

L’estemporanea di pittura si è svolta anche a piazza Cannone

Gli scorci pittoreschi, i colori vibranti e le atmosfere suggestive di Tropea sono diventati una tela a cielo aperto per 62 studenti dell’Istituto comprensivo Tropea-Ricadi. Giovedì 4 aprile, infatti, i giovani artisti delle classi terze (3A, 3B, 3C, 3D) hanno partecipato a una giornata dedicata alla pittura estemporanea, immergendosi nelle bellezze della città nell’ambito del progetto “Incanto Mediterraneo”. L’iniziativa giunta al terzo anno consecutivo, trae ispirazione dalla storica pratica della pittura “en plein air”, resa celebre dagli Impressionisti francesi e dai Macchiaioli italiani. L’obiettivo della giornata è stato quello di riscoprire questo approccio artistico per valorizzare, attraverso la libera creatività degli studenti, gli angoli più caratteristici di Tropea: case, strade, vicoli e panorami mozzafiato.

“Incanto Mediterraneo” non è stata solamente un’esercitazione artistica, ma è servita anche a rafforzare il legame tra il territorio e la cultura locale. Colonne portanti del progetto sono state la promozione e la rivalutazione del patrimonio locale e la creazione di momenti di aggregazione sociale, favorendo lo scambio e le relazioni tra gli studenti e la comunità tropeana. I partecipanti, 27 ragazzi e 35 ragazze, si sono ritrovati giovedì alle 8:15 in piazza Cannone, accompagnati dai genitori, e muniti di tutto l’occorrente: tele o altri supporti, cavalletti, tavole da disegno e colori.

Per l’intera mattinata, si sono cimentati nel catturare le impressioni visive ed emotive suscitate dai panorami e dai dettagli del borgo marinaro, cercando di far rivivere sulla tela momenti di una storia passata, impressa sui muri, sui portali e sulle pietre della cittadina turistica famosa in tutto il mondo. Ad accompagnare e supervisionare gli studenti, oltre al prof. Locane, erano presenti i docenti Piero Locane, Alessandro Ozimo, Salvatore Braccio, Mariarosa Petracca e Anna Alessandro. L’intensa mattinata artistica si è conclusa alle 14, con il ritrovo finale in piazza Cannone per il rientro.