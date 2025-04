Al liceo Morelli di Vibo il XII Certamen dedicato a Carlo Diano: 30 studenti da tutta Italia in gara per celebrare la cultura classica

Il XII Certamen dedicato a Carlo Diano, illustre cittadino vibonese, «vuole essere un omaggio alla cultura classica e alla sua eredità». Ad ospitare l’evento il liceo ginnasio “M. Morelli” di Vibo Valentia, nelle giornate del 10 e 11 aprile, per – si legge nel comunicato stampa dell’evento – «celebrare la ricca eredità culturale dell’antichità classica, onorando la memoria di uno dei suoi più grandi interpreti: Carlo Diano». In questo evento nazionale, 30 studenti provenienti dai licei Classici di tutta Italia, tra i quali il “Telesio” e l’Iis “Bisignano-Luzzi” di Cosenza, «si riuniranno per esplorare, discutere e celebrare la cultura classica che ha plasmato la nostra identità e continua a ispirare le nostre società».

Il Certamen è più di una gara: «È un’esperienza di crescita, di scoperta e di condivisione – prosegue la nota stampa -. È un’occasione per ricordare che la cultura classica non è solo un patrimonio del passato, ma anche una fonte di ispirazione per il presente e il futuro». Ecco quanto ha dichiarato in merito il dirigente scolastico del “Morelli” di Vibo, Raffaele Suppa: «La cultura classica è il nostro tesoro più prezioso, la nostra radice più profonda. Celebriamola con passione, con entusiasmo e con gratitudine».