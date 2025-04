Inaugurato il Festival delle scienza al liceo Berto di Vibo: al centro un focus sull’intelligenza artificiale

Si è aperta stamattina la quarta edizione del Festival delle scienze, che durerà fino a giovedì, curato e promosso dal Liceo scientifico di Vibo Valentia. La kermesse è partita con i saluti del dirigente scolastico, Licia Bevilacqua, della rappresentante dell’ufficio scolastico regionale, Franca Falduto e dell’assessore all’istruzione, Vania Continanza. Ospiti di eccezione l’istituto tecnico “Malafarina” di Soverato, che ha dimostrato come la realtà virtuale e quella aumentata possano interagire, e il polo tecnologico ”Guido Donegani” di Crotone che hanno allestito un laboratorio multidisciplinare tra robotica, biologia e chimica.

«Parola chiave Systemia, – è quanto si legge in una nota – la parola nasce dall’unione di tre nuclei fondamentali di ogni linguaggio: ”SY” indica l’attenzione particolare ai sistemi matematici, al coding, all’informatica e a tutti i settori che costituiscono il cuore pulsante delle discipline ”STEM” (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); questo acronimo, elemento centrale del titolo, sottolinea l’importanza di tali discipline come pilastri fondamentali dell’intero Festival; infine, un richiamo all’Intelligenza Artificiale, già tema centrale e filo conduttore dell’edizione dello scorso anno, che proiettalo sguardo dell’intera manifestazione verso le sfide e le opportunità del futuro».

Tra le iniziative, anche l’incontro con Ugo Borello, neurobiologo dell’Università di Pisa, che ha affrontato il tema dell’evoluzione del linguaggio umano, legandosi ai modelli linguistici di grandi dimensioni e con Telmo Piovani, filosofo delle scienze biologiche dell’Università di Padova. Le conferenze sono state moderate dagli studenti del liceo vibonese, Gaia Caserta e Giorgio Assisi. Ma non è finita qui. Durante tutta la giornata sono stati attivi tutti i laboratori di chimica, fisica, biologia, astronomia, matematica e robotica attraverso i quali gli studenti hanno potuto mettere in campo le competenze acquisite lungo il percorso formativo. Inoltre, la redazione radiofonica del “Berto on-air” e quella giornalistica dello “School Times” si sono occupate di seguire di ogni attività in programma attraverso la pubblicazione di articoli e interviste sui canali social Facebock, Instagram e su Youtube.