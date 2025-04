“Conoscere e sapere”, a Rombiolo successo per l’edizione 2025 del concorso dedicato alle scuole

Successo per il concorso “Conoscere e sapere“, promosso dal Circolo Arci di Rombiolo presieduto da Francesco Ferraro. L’iniziativa, riservata agli studenti frequentanti le classi terze della scuola media e quinte della primaria, si è avvalsa anche quest’anno del patrocinio della locale Amministrazione comunale guidata dal sindaco Caterina Contartese, e della collaborazione dell’Istituto comprensivo di Rombiolo, San Calogero e Cessaniti diretto da Angelo Stumpo. Per quanto riguarda i primi alunni, erano chiamati a partecipare con la loro classe a un gioco a quiz denominato “Il Cervellone”, attinente ad argomenti legati alle discipline scolastiche e all’attualità. I ragazzi delle elementari, invece, si dovevano nell’occasione cimentare nell’elaborato scritto “Immagina di avere una missione: trovare una soluzione per proteggere il nostro pianeta. Cosa possiamo fare ogni giorno per ridurre l’inquinamento e aiutare l’ambiente?”, proposto dall’insegnante Debora Ferraro. A spuntarla è stata, nel primo caso, la classe terza A dell’Istituto di Cessaniti, che ha ottenuto in premio una gita da svolgere sul territorio provinciale di Vibo Valentia, insieme ai soci dell’Arci.

Nel secondo caso ad aggiudicarsi l’edizione 2025 di “Conoscere e sapere” è stata, invece, l’alunna Maria Chiara Barbaro (scuola primaria di Rombiolo), seguita a ruota da Antonia Carol Barone Ranieli (scuola primaria di San Calogero) e Giusi Pileci (scuola primaria di Cessaniti), tutti insigniti con una pergamena. Un riconoscimento speciale è andato anche alla commissione che ha esaminato e corretto gli elaborati, composta dal professore Antonio Staropoli, dall’insegnante Carmela Ferro, dalla moderatrice dell’evento, Orietta Barbuto, da Ilenia Monteleone e Giuseppe Ferraro. L’incontro si è avvalso dell’intervento del fisico, matematico e scrittore calabrese Giuseppe Fiamingo, tra l’altro vincitore del premio Atlante Italian Teacher Award 2024, quale miglior insegnante italiano per la categoria Scuole secondarie di secondo grado. Nell’occasione il docente ha conversato con gli studenti raccontando la sua vita e la sua passione per l’insegnamento e la fisica, ma anche parlando di scienza, istruzione e futuro e di una materia, come appunto la fisica, la cui applicazione pratica alla teoria può rendere il suo apprendimento ancora più coinvolgente. Tra i presenti, il vicepresidente Arci, Michele Antonio Donato, il quale ha voluto ringraziare il dirigente scolastico Stumpo e il professore Domenico Devita per la disponibilità e sensibilità dimostrate ogni anno verso questo progetto, e il Comune di Rombiolo, rappresentato all’incontro dallo stesso sindaco e dell’assessore alla Cultura Laura Papaianni.