Al Valentianum la grande musica classica al centro del concerto della pianista Anna Lucia Trimboli

Nuovo appuntamento con la grande musica a Vibo Valentia. L’appuntamento, messo in campo dall’Agimus, si terrà sabato 19 aprile alle ore 18.00 all’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della cultura e dal Comune di Vibo Valentia.

«Proponiamo un concerto – commenta il direttore artistico Andrea Brissa – che comprenderà memorabili composizioni della musica classica distinguendosi per la finezza della melodia e per l’equilibrio della composizione consentendo alla talentuosa pianista Anna Lucia Trimboli di offrire un repertorio che spazierà dal perfetto equilibrio formale di Mozart alle composizioni più amate di Chopin culminando la serata con l’eleganza di Mendelssohn con la Sonata scozzese. Appassionare lo spettatore è di vitale importanza e, pertanto, resta mio fermo impegno raggiungere un ampliamento del pubblico con eventi accessibili a tutti».

La serata sarà tenuta dalla grande musicalità della pianista Anna Lucia Trimboli che svolge una brillante attività concertistica come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra, esibendosi in contesti prestigiosi come il Duomo di Orvieto, la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, la Sala Consiliare del Municipio di Portogruaro, il Duomo di Palermo, “Cortile della Pigna” dei Musei Vaticani, nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma e ha in più occasioni rappresentato il Conservatorio di Roma in rassegne ed eventi concertistici nazionali. Nella sua carriera ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Inoltre è autrice di plurime pubblicazioni di didatticanonché di raccolte di trascrizioni e arrangiamenti di brani tratti dal repertorio classico.