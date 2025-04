Prorogata la mostra di Cesare Berlingeri al museo Limen di Vibo: sarà possibile visitarla sino a fine di ottobre

In tanti, comprese numerose scuole, hanno finora apprezzato l'esposizione messa su dalla Camera di Commercio nelle sale del complesso Valentianum

La mostra “Cesare Berlingeri. Tra le pieghe dell’arte” realizzata dalla Camera di Commercio ed esposta al museo Limen di Vibo Valentia nelle sale del complesso Valentianum, ha suscitato in questi mesi grande interesse da parte di un nutrito pubblico, composto anche da studenti di ogni ordine e grado. Un successo che ha portato l’ente camerale a prorogare l’esposizione rispetto alla data prevista per la sua conclusione, consentendo ad un pubblico più numeroso di fruirne e, nell’occasione, di visitare anche l’esposizione permanente di arte contemporanea del Museo Limen.

La mostra, dunque, è stata prorogata fino al 31 ottobre seguendo i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:15, potendola visitare di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30 solo il martedì ed il giovedì. A tal proposito è intervenuto Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia che ha sottolineato: «La mostra del maestro Cesare Berlingeri ha registrato interesse collettivo crescente, anche nel mondo della scuola, con la visita di numerosi studenti che hanno apprezzato la proposta del viaggio di bellezza e poesia tra i suoi pensieri più intimi e l’originalità delle sue celebri opere ”piegate”, ma anche colto il messaggio a loro particolarmente diretto: l’arte è un prezioso volano di sviluppo culturale ma anche opportunità di crescita personale e professionale».

Il presidente ha, inoltre aggiunto: «E come esempio, chi più di Cesare Berlingeri che ha consolidato la sua fama internazionale spaziando tra diverse forme espressive, dalla pittura alla scenografia teatrale, mantenendo una stretta connessione tra attività artistica e lavoro teatrale nel suo lavoro di scenografo e costumista, anche per la tele per teatro e televisione. Un messaggio, che nella forma del gioco, abbiamo voluto destinare anche ai più piccoli, attraverso il laboratorio didattico che la Fondazione Cesare Berlingeri ha realizzato con alunni di quinta classe di scuola elementare, che, con entusiasmo e partecipazione, hanno avuto modo di avvicinarsi all’arte del maestro e di creare opere a lui ispirate».