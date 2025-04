Soriano, Maria Grazia Cucinotta in visita al Polo Museale. La direttrice Preta: «Motivo di grande vanto attirare personalità di spicco»

Acquisisce sempre più prestigio e valore il Polo Museale di Soriano Calabro, identità radicata di cultura e archeologia del piccolo borgo delle Preserre. Un fascino antico tra le rovine del convento e i resti di monumenti e complessi visitabili all’interno del Museo appunto. Epicentro storico non solo del Vibonese ma che travalica i confini regionali, grazie anche all’impegno della direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta, che ha saputo dare slancio a questo centro come dimostrano le partecipazioni a Paestum o l’invito nella culla della civiltà occidentale, Atene. Senza dimenticare i numerosi visitatori che nella domenica di Pasqua hanno riempito il parco archeologico.

La Cucinotta visita il Polo Museale



Insomma, una realtà ben solida nonché un tesoro di inestimabile valore che adesso attira anche personalità di spicco. Proprio questo è il caso di Maria Grazia Cucinotta, tra i volti femminili più apprezzati del panorama cinematografico italiano dell’ultimo trentennio, dal momento che l’attrice ha voluto visitare la culla archeologica sorianese. Tutto è accaduto nella giornata di sabato, con l’attrice internazionale che è stata accompagnata da Enrico Maria Pujia (peraltro originario di Soriano) capo del Dipartimento Trasporti e Navigazione al Mit.

Un ulteriore motivo di vanto sia per l’amministrazione, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, sia dalla stessa Mariangela Preta che ha espresso così la sua soddisfazione: «La visita non era programmata, dunque è stata molto gradita soprattutto se si considera la personalità di spicco quale è Maria Grazia Cucinotta. L’attrice ha apprezzato tantissimo il complesso museale ed è rimasta piacevolmente sorpresa sia dal Museo che dal parco archeologico, tanto che ha promesso un suo ritorno qui a Soriano. Per noi è motivo di grande orgoglio aver ospitato una personalità famosa in tutto il mondo nel settore del cinema, ma ancor di più accresce la consapevolezza di avere un patrimonio di inestimabile valore e che deve essere curato e custodito».