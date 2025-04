Al Conservatorio di Vibo Giovanni Mazzarino presenta il suo libro sulla rigorosa libertà del jazz

"Invenzioni non inventate" è il titolo del nuovo lavoro editoriale impreziosito da 40 composizioni originali ideate per approfondire i concetti che guidano questo straordinario genere musicale caratterizzato dall'improvvisazione

Oggi, alle 16:30, nell’aula magna del conservatorio di Vibo Valentia nella sede dell’ex convento dei gesuiti, verrà presentato il libro scritto da Giovanni Mazzarino, docente di pianoforte jazz dell’istituto musicale vibonese, dal titolo ”Invenzioni non inventate – L’armonia jazz, un viaggio tra rigore e libertà”. Tra i migliori esecutori nel panorama jazz nazionale e internazionale con una carriera che inizia nel 1985 e vanta collaborazioni con grandi interpreti del mondo jazz, come Enrico Rava, Paolo Fresu, Steve Swallow, Randy Brecker e molti altri.

È stato più volte premiato dalla critica specializzata e invitato come docente in prestigiose istituzioni di tutto il mondo, come il Berklee College of Music di Boston, Mazzarino propone un’opera profonda e chiara. «È molto più di un trattato di armonia jazz – si legge in una nota -, è un vero e proprio viaggio conoscitivo che fonde il rigore accademico con l’approccio creativo e intuitivo proprio del jazz. Un manuale destinato non solo a studenti e musicisti, ma a tutti coloro che vogliono esplorare nuovi territori sonori e costruire un linguaggio compositivo personale. Il testo intreccia sapientemente le radici della tradizione classica occidentale con le moderne tecniche di improvvisazione jazzistica, accompagnando il lettore in un percorso affascinante che si snoda dalle fondamenta dell’armonia fino ai concetti compositivi più avanzati».

Ad impreziosire il lavoro editoriale, le 40 composizioni originali, ideate per approfondire i concetti affrontati, portando la parte teorica sul piano pratico. «Il tour di presentazione del libro – continua la nota – prevede otto tappe che attraversano l’Italia da nord a sud, testimoniando l’interesse e l’attesa che sta suscitando nel mondo della musica». Durante l’incontro di domani, dialogheranno con l’autore alcuni docenti del conservatorio quali Chiara Macrì, pianista e musicologa ed Antonio Fresa, pianista, direttore d’orchestra e compositore. «Questo appuntamento – conclude la nota – testimonia l’attenzione del conservatorio ”Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia nell’arricchire l’offerta formativa attraverso iniziative di alto spessore artistico e culturale. Attraverso appuntamenti come questo, il conservatorio si afferma come un cantiere formativo sempre vivo e dinamico, capace di proporre un’offerta didattica in costante dialogo con le eccellenze del panorama musicale nazionale e internazionale».