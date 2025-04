Tre giorni di masterclass col flautista Paolo Totti al Conservatorio di Vibo: attesi oltre 80 musicisti

Partirà il prossimo 2 maggio a Vibo Valentia la tre giorni di masterclass in orchestra di flauti diretta dal maestro Paolo Totti. Attesi oltre 80 musicisti per un momento di formazione e pratica. La lectio magistralis, organizzata dal conservatorio Fausto Torrefranca in collaborazione con Ama Calabria, Afi e l’associazione Rachele Nardo si svolgerà nell’aula magna dell’ex convento dei gesuiti ed avrà una funzione multidisciplinare, tecnica, metodologica e sociale.

Verranno infatti affrontate le tematiche della cura del suono del flauto, dell’intonazione, dell’impasto timbrico sfruttando l’ensamble creata per l’occasione al fine di poter lavorare in ascolto reciproco. «Apposite schede di warm up saranno scritte e distribuite ai partecipanti. – è quanto si legge in una nota – Questi saranno poi guidati alla comprensione del corretto atteggiamento in ensemble, per poi affrontare la metodologia di preparazione di un concerto e il corretto rapporto comunicativo con il pubblico, come la costruzione di brevi inviti all’ascolto prima dell’esecuzione».

«Grande attenzione – continua la nota – verrà data all’aspetto sociale, con il maestro Totti che lavorerà sulla coesione e sul muto ascolto, che da base imprescindibile del corretto atteggiamento orchestrale può divenire chiave di volta nell’atteggiamento con gli altri. Verrà approfondita poi la valorizzazione degli elementi più deboli, nell’ottica di una diversificazione che in orchestra diviene stimolo di crescita collettiva». Il percorso, infine si concluderà con un concerto che avrà luogo il 4 maggio alle 16:45 nella Chiesa di Santa Maria la nova e sarà dedicato alla giovane vibonese Rachele Nardo, scomparsa qualche mese fa. Sotto la direzione di Paolo Totti si esibiranno come solisti Fabio Pepe, Paqui Santana Perez e Antonio Maiolo.