Vibo, la chitarra del maestro messicano Ponce al centro del concerto di Simone Rinaldo al Torrefranca

Il concerto sarà l’occasione per riscoprire l’intensità lirica e la ricchezza stilistica della musica per chitarra di uno dei maggiori compositori del Novecento

Martedì 6 maggio alle ore 18:00, la Sala Concerti del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia — situata nell’elegante ex Collegio dei Gesuiti — ospiterà un appuntamento imperdibile della stagione concertistica 2025, realizzata in collaborazione con Ama Calabria.

Protagonista della serata sarà Simone Rinaldo, chitarrista di grande sensibilità espressiva e docente di ruolo presso lo stesso Conservatorio Torrefranca, che presenterà un raffinato programma monografico interamente dedicato a Manuel Maria Ponce, uno dei più importanti compositori messicani del Novecento. Il concerto sarà l’occasione per riscoprire l’intensità lirica e la ricchezza stilistica della musica per chitarra di Ponce, grazie all’interpretazione di un artista riconosciuto a livello internazionale per la sua sensibilità musicale e profondità espressiva. Un evento da non perdere, che conferma il valore e il prestigio della proposta musicale del Conservatorio “Fausto Torrefranca” e di Ama Calabria.

Simone Rinaldo è un interprete particolarmente apprezzato per “le notevoli capacità espressive” (Oscar Ghiglia) e per “il suo approccio che enfatizza il lirismo e la sua raffinatezza” (Jean Lacroix). Diplomato con menzione al Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida di Francesco Biraghi, ha perfezionato la sua formazione con artisti del calibro di Paolo Pegoraro, Oscar Ghiglia, Andrea Dieci, Bruno Giuffredi e Adriano Del Sal.

Pluripremiato in concorsi internazionali — tra cui Londra, Bruxelles, Boulder (USA), Guimarães, Comarca El Condado — Rinaldo ha all’attivo una intensa attività concertistica in tutta Europa, sia come solista che in ensemble cameristici. Ha collaborato con importanti orchestre, come l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e “I Pomeriggi Musicali” di Milano. Nel 2019 ha debuttato al Musikverein di Vienna, interpretando in prima assoluta Les Arcanes di N. Kahn.

Particolarmente significativa è la sua recente produzione discografica: ha pubblicato l’integrale delle Sonate per chitarra di Manuel Maria Ponce per l’etichetta giapponese DaVinci, lavoro accolto con entusiasmo dalla critica. Proprio l’analisi comparativa di queste opere è stata oggetto della sua tesi di Master di II livello presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

Rinaldo affianca alla pratica della chitarra classica un vivo interesse per la musica antica, dedicandosi allo studio del liuto rinascimentale e della chitarra barocca. Attualmente è iscritto al corso di laurea in Musicologia presso l’Università degli Studi di Milano.