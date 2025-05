Il Conservatorio di Vibo apre le sue porte agli aspiranti musicisti: ecco come partecipare

Il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia rivolgendosi a tutti coloro che vedono la musica oltre che come una passione, anche come un percorso formativo e professionale, propone un’iniziativa dal titolo ”Porte aperte al conservatorio” al fine di, come si legge in una nota, «dare la possibilità di vivere un’esperienza diretta all’interno dell’istituzione: incontrare i docenti, visitare le aule e, soprattutto, partecipare a una lezione introduttiva gratuita nei corsi attivi. Un’occasione concreta per orientarsi, comprendere le caratteristiche dei diversi indirizzi e valutare con attenzione l’avvio di un cammino musicale».

L’offerta copre un’ampia gamma di discipline, che spaziano dal genere classico a quello jazz: arpa, canto (lirico, jazz e pop), pianoforte (classico, jazz e tastiere pop), chitarra (jazz e pop), batteria (jazz e pop), sassofono (classico e jazz), violino, viola, violoncello, contrabbasso, oboe, corno, trombone, fisarmonica, ma anche composizione, direzione di coro, tecnico del suono e musica per le immagini.

«Con questa iniziativa vogliamo permettere a chi è seriamente interessato allo studio della musica – è quanto ha affermato il direttore del conservatorio, Vittorino Naso – di conoscere da vicino l’ambiente del Conservatorio, il nostro metodo di lavoro, i nostri valori. Crediamo in una formazione musicale di qualità, capace di unire rigore, passione e apertura verso le diverse espressioni artistiche contemporanee».

L’iniziativa, dunque non si prospetta come un semplice open day ma «un gesto di apertura coerente con la missione educativa del Conservatorio, accompagnare talenti e aspiranti musicisti nella scoperta di un mondo complesso, affascinante e altamente formativo». Chi desidera partecipare a questo evento dovrà inviare una richiesta entro il 12 maggio all’indirizzo mail protocollo@consvv.it indicando il corso o i corsi di interesse.