Prosegue la stagione concertistica al conservatorio di Vibo: appuntamento con il duo pianistico Vacca – Mogrovejo

Prosegue la stagione concertistica promossa dal conservatorio di Vibo Valentia ”Fausto Torrefranca” in collaborazione con Ama Calabria. Domani, 8 maggio ad attendere il pubblico vibonese alle ore 18:00 nella cornice dell’ex collegio dei Gesuiti sarà il duo pianistico formato da Maria Vacca e da Luigi Mogrovejo, entrambi docenti dell’istituto musicale vibonese. «Un sodalizio – è quanto si legge in una nota – nato dal rispetto e dalla stima reciproca maturati in ambito accademico, che si è evoluto in un’intesa artistica vivace e stimolante, nutrita da una profonda passione per il pianoforte, dalla condivisione di esperienze didattiche e da un comune desiderio di innovazione metodologica. Il duo Vacca – Mogrovejo si distingue per una visione musicale aperta al dialogo tra tradizione e contemporaneità, con l’ambizione di offrire al pubblico un’esperienza sonora ricca e sfaccettata».

Il programma del concerto attraverserà epoche e stili musicali diversi, si aprirà, infatti con la Sonata in Re maggiore K 381 di W.A. Mozart, composta da tre movimenti, a seguire la Fantasia in Fa minore op. 103 di Franz Schubert, considerata uno dei capolavori del repertorio pianistico a quattro mani. Ma non finisce qui, infatti, continua la nota: «Il cuore innovativo della serata si rivelerà con i ”Five Pieces” di György Ligeti, un’esplorazione sonora moderna e ritmicamente coinvolgente che testimonia la vitalità della musica del secondo Novecento. A queste faranno eco i 13 Pezzi infantili nel mondo delle fiabe, composizioni di Maria Vacca e Michele Marvulli, ispirate all’immaginario favolistico e nate con l’intento di avvicinare anche i più giovani all’ascolto colto. Non mancherà – continua – un contributo originale di Luigi Mogrovejo con la sua ”Classical Form I”, in cui struttura classica e linguaggio contemporaneo convivono in perfetto equilibrio. A chiudere il concerto, un brano di grande impatto virtuosistico: la Tarantella op. 14 di Nikolai Rubinstein, travolgente nel ritmo e nella brillantezza esecutiva».

Chi è Maria Vacca

Maria Vacca è pianista, compositrice e autrice. Formata inizialmente sotto la guida della madre, ha costruito un’intensa carriera artistica che l’ha portata a esibirsi nelle maggiori città italiane. Autrice di numerose pubblicazioni didattiche di successo, tra cui i celebri metodi ”Musigatto” e ”Il solfeggio a fumetti”, tradotti anche all’estero, ha saputo unire musica, pedagogia e illustrazione in un linguaggio fresco e accessibile. Le sue composizioni originali, spesso ispirate al mondo dell’infanzia, sono state eseguite anche per Rai Radio 3. È docente di ”Teoria, Ritmica e Percezione Musicale” al Conservatorio di Vibo Valentia.

Chi è Luigi Magrovejo

Luigi Mogrovejo, pianista, compositore e direttore d’orchestra, vanta una formazione completa nei maggiori conservatori italiani e una carriera che lo ha visto attivo in prestigiose istituzioni musicali, dal Teatro San Carlo di Napoli alla Scala di Milano, dalla Shenzhen Concert Hall alla Moldavian Philharmonic. Le sue composizioni sono state interpretate da importanti orchestre europee e artisti di rilievo internazionale. Come docente di Composizione al Conservatorio di Vibo Valentia, coniuga l’attività accademica a quella creativa, mantenendo un dialogo costante tra scrittura e performance.