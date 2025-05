Al Conservatorio Torrefranca una masterclass di chitarra con Adriano Del Sal

È partita oggi al conservatorio di Vibo Valentia la masterclass di chitarra con Adriano Del Sal, apprezzato interprete del panorama internazionale. A fare da cornice alla parentesi formativa la sede dell’ex convento dei Gesuiti. «L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per gli allievi – è quanto si legge in una nota – partecipanti, offrendo loro la possibilità di approfondire la tecnica strumentale, perfezionare la padronanza espressiva e confrontarsi artisticamente con una figura di riferimento del mondo chitarristico».

In merito anche il direttore del conservatorio, Vittorino Naso ha sottolineato: «Questa masterclass si inserisce all’interno di un più ampio progetto di potenziamento dell’offerta formativa del Conservatorio ”Torrefranca”, che mira a dotare i nostri studenti delle competenze necessarie per affrontare con consapevolezza e preparazione il mondo del lavoro musicale. Il nostro istituto è oggi un vero cantiere di idee e di attività, un luogo in continuo fermento, dove l’alta formazione artistica si coniuga con le esigenze del presente e le sfide del futuro».

Chi è Adriano Del Sal

Adriano Del Sal è un musicista di rara sensibilità e padronanza tecnica. Si è formato al Conservatorio di Udine con Stefano Viola e Guido Fichtner, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha poi proseguito il perfezionamento con grandi maestri internazionali come David Russell, Manuel Barrueco, Alberto Ponce e molti altri. Vincitore di 12 concorsi nazionali e internazionali, tra cui il ”Certamen Francisco Tárrega” di Benicasim (Spagna) e il ”Michele Pittaluga” di Alessandria, è docente presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna e incide per l’etichetta Naxos. È considerato un vero virtuoso della chitarra classica.