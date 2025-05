Fede e tradizioni, a Favelloni entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Filippo

È una festa religiosa particolarmente sentita che richiama fedeli dai paesi limitrofi e segna al contempo il ritorno di molti emigrati. A Favelloni, frazione di Cessaniti, tutto pronto per i festeggiamenti in onore del compatrono San Filippo d’Agira che si tengono tradizionalmente l’11 e 12 maggio. Il giorno successivo, il 13 maggio, il piccolo centro omaggia invece la Madonna di Fatima. La venerazione nei confronti del Santo venuto dall’Oriente ha radici antiche e si sarebbe diffusa grazie all’influenza dei monaci. San Filippo lega Favelloni a diverse altre località come Agira (Enna), Piazza Armerina, Limina, Isola di Malta, Calatabiano (Sicilia), accomunate dalla venerazione al santo venuto dall’Oriente.

Chi era San Filippo d’Agira

La vita di San Filippo viene tratteggiata da una figura a lui molto vicina, un monaco chiamato Eusebio. Dalle fonti storiche, nacque in Tracia, provincia romana, tra 395-408. Ancora ventenne giunse in Italia e venne ordinato sacerdote. Ebbe l’incarico di evangelizzare la Sicilia centro-occidentale e viene ricordato per i numerosi miracoli che operava per scacciare il demonio.

Morì un 12 maggio del V secolo, l’anno non ci è noto ma va dal 453 al 457, aveva 63 anni. Il culto si diffuse in Calabria e altre zone d’Italia grazie ai monaci. Nel comprensorio vibonese, infatti, erano presenti due monasteri nell’area di Briatico, dedicati a San Pancrazio e San Filippo. La statua custodita a Favelloni è stata restaurata qualche anno fa. A seguito dei recenti studi, la sacra effigie è da attribuirsi a scultore meridionale dell’800 calabrese.

Il programma dei festeggiamenti religiosi

Sabato 10 maggio alle 18.30 Vespri e santa messa

alle 18.30 Vespri e santa messa Domenica 11 maggio alle 18.30 Vespri e celebrazione liturgica

alle 18.30 Vespri e celebrazione liturgica Lunedì 12 maggio messe alle 8.00 e alle 11.00. Alle 18.00 Vespri e processione per le vie del paese.

messe alle 8.00 e alle 11.00. Alle 18.00 Vespri e processione per le vie del paese. Martedì 13 maggio alle 8.00 lodi mattutine, alle 15.30 saluto gioioso. Alle 16.00 catechesi sulle apparizioni di Fatima. Messa e processione dalle 19.00.

Programma civile