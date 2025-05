Vibo, il Conservatorio apre le porte alle Masterclass di clarinetto e trombone con Fabrizio Meloni e Massimo La Rosa

Il Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia sarà teatro, a partire da oggi, di due prestigiose masterclass di alta formazione, che si svolgeranno in parallelo e vedranno protagonisti due nomi di spicco del panorama musicale internazionale: Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, considerato uno dei massimi interpreti del clarinetto a livello mondiale, e Massimo La Rosa, tra i trombonisti italiani più affermati al mondo, già primo trombone della prestigiosa Cleveland Orchestra negli Stati Uniti e primo trombone dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, attualmente in forza al Teatro Massimo di Palermo. La Masterclass di perfezionamento di clarinetto, in programma oggi e domani, sarà tenuta dal maestro Fabrizio Meloni, figura iconica nel mondo del clarinetto e solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984. L’evento, coordinato dal maestro Francesco Giardino, titolare della cattedra di clarinetto presso il Conservatorio, si svolgerà nella nuova sede dell’Istituto, l’ex Collegio dei Gesuiti. A sostenere l’iniziativa è Buffet Crampon, celebre azienda parigina leader nella produzione di clarinetti, che con il proprio contributo ha dimostrato grande sensibilità verso la formazione musicale e la promozione culturale.

Contemporaneamente, oggi e domani nell’Aula magna della sede di viale Affaccio, si terrà la Masterclass di trombone a cura del maestro Massimo La Rosa, uno dei più apprezzati trombonisti a livello internazionale. L’iniziativa è coordinata dal maestro Gianluca Gagliardi, docente di trombone presso il Conservatorio vibonese. Il direttore del Conservatorio, maestro Vittorino Naso, nel sottolineare il valore delle iniziative afferma: «Queste Masterclass rappresentano un’ulteriore, qualificante tappa all’interno del nostro articolato percorso di alta formazione. Iniziative di questo livello contribuiscono a rafforzare il profilo del Conservatorio “Torrefranca” come polo di eccellenza artistica e didattica, promuovendo al tempo stesso occasioni di confronto culturale che accrescono il prestigio della nostra Istituzione nel panorama musicale nazionale e internazionale».

Fabrizio Meloni, diplomato con lode al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha alle spalle una carriera internazionale costellata di successi: vincitore di importanti concorsi come Arg di Monaco e Primavera di Praga, ha collaborato con artisti di fama mondiale quali Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Bruno Canino e Luciano Berio. Ha inciso per etichette come Deutsche Grammophon e Warner, è autore del libro “Il Clarinetto” (Zecchini Editore) ed è artista ufficiale Buffet Crampon, BG France e D’Addario. Numerose le masterclass tenute presso le più prestigiose istituzioni accademiche, tra cui la Manhattan School of Music di New York, il Conservatorio superiore di Parigi e la Tokyo University.

Massimo La Rosa, originario di Palermo, ha ricoperto per dodici anni il ruolo di primo trombone dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Veneziaper e, successivamente, per altri dodici anni il ruolo di primo trombone nella Cleveland Orchestra, esibendosi come solista sotto la direzione di maestri del calibro di Gianandrea Noseda e Franz Welser-Möst. Ha collaborato con le più importanti orchestre italiane e internazionali, tra cui Chicago Symphony, Teatro alla Scala, Orchestra di Santa Cecilia, e ha vinto un Grammy Award nel 2015 con la Saito Kinen Orchestra diretta da Seiji Ozawa. È regolarmente invitato a tenere masterclass in tutto il mondo, dalla Juilliard School di New York alla Sibelius Academy di Helsinki, fino ai conservatori di Tokyo, San Francisco e Copenaghen. Il suo impegno sociale lo ha visto protagonista di concerti benefici a sostegno di fondazioni come Unicef e Dystonia medical research Foundation. Con due protagonisti di calibro internazionale e un’organizzazione attenta alla qualità dell’offerta formativa, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” si conferma fucina di esperienze artistiche uniche, in grado di ispirare le nuove generazioni di musicisti.