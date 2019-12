Sistema bibliotecario vibonese, Lampasi nuovo presidente del Comitato di gestione

Il primo cittadino di Monterosso eletto dall’assemblea dei sindaci dell’istituzione culturale

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Si è svolta nei giorni scorsi, a Palazzo Santa Chiara, l’assemblea dei sindaci del Sistema Bibliotecario Vibonese durante la quale è stato eletto il nuovo presidente del Comitato di gestione il sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Giacomo Lampasi. Succede al collega sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello. «Sono onorato della mia nomina a presidente – ha commentato il primo cittadino monterossino -, di un’istituzione culturale seria che costituisce un vanto per tutta la nostra Regione. Visto il mio percorso nel mondo delle associazioni e la mia passione per le arti, in particolare per il cinema, mi impegnerò al massimo, com’è nel mio costume, per portare avanti il lavoro svolto dai miei predecessori».