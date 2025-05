Notte europea dei Musei, anche quelli di Vibo e Mileto protagonisti: ingressi di sera al costo di un euro

Anche i musei nazionali del Vibonese tra i protagonisti della Notte Europea dei Musei, in programma quest’anno nei giorni 17 e 18 maggio. Sia il “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e sia quello di Mileto, infatti, nell’occasione apriranno eccezionalmente al pubblico sabato prossimo, dalle 20 alle 23, al costo simbolico di un euro. Il primo, diretto da Michele Mazza, parteciperà alla rassegna con l’evento “La Notte degli Eroi: tra sogni antichi e viaggi nell’Aldilà”, esperienza di arte, archeologia e spettacolo curata tra le sale del castello normanno-svevo dalla compagnia teatrale BA17, sorta di viaggio immersivo nel mondo dell’eroe antico, tra letture teatralizzate, suggestioni orfiche e racconti di un aldilà popolato da visioni e memorie. Per quanto riguarda il museo nazionale di Mileto, invece, al suo interno sarà proposto l’appuntamento “Dai villaggi dell’età del Bronzo (2000 a.C.) alla città medievale”, occasione speciale per un viaggio a ritroso nel tempo che permetterà di trattare un periodo di storia locale ai più sconosciuto e di svelare documenti inediti sulla cittadina normanna.

«Avremo in questo modo il piacere di accogliere i visitatori – spiega al riguardo la direttrice Maria Maddalena Sica – dando loro l’opportunità di accedere ai depositi del museo, normalmente non aperti al pubblico. Insieme al funzionario archeologo Fabio Lico li accompagneremo alla scoperta di 4000 anni di storia attraverso una selezione di manufatti rendendoli partecipi delle tappe fondamentali sul popolamento di questo territorio. Si potranno visionare i reperti ceramici e litici rinvenuti in diversi abitati risalenti all’età del Bronzo, a partire dal 2000 a.C., come quelli indagati in località Grotte e nell’area della vecchia Mileto e, finora, mai esposti al pubblico. A questo aggiungiamo una scoperta eccezionale riferita a probabili strumenti musicali risalenti all’età classico-ellenistica (V-III a.C.)». Il percorso guidato tra i manufatti della Mileto Vecchia, dall’età bizantina al Settecento, «sarà offerto a tutti quelli che non hanno ancora avuto modo di visitare le collezioni del museo». In questo modo, sarà proposto ai presenti un affascinante percorso alla scoperta di culture succedutesi nel tempo, occasione privilegiata «per immergersi nella storia millenaria della nostra regione». I plessi culturali di Vibo Valentia e Mileto afferiscono entrambi alla Direzione regionale Musei nazionali della Calabria diretta da Fabrizio Sudano.