A Vibo nasce “Prospettive comuni”, una nuova associazione politico-culturale «per la crescita della città»

Promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività e partecipare alla vita politica intesa come servizio di interesse collettivo: poggia su queste basi una nuova realtà che si affaccia nel panorama associativo cittadino.

Nasce Prospettive comuni

Prospettive comuni è il nome dell’associazione da poco costituita, che si pone l’ambizioso obiettivo di rappresentare una novità nel mondo politico-culturale di Vibo Valentia. «Ci consideriamo un’associazione politica nel senso più nobile del termine, intesa, parafrasando Platone, come un’attività fondamentale dell’uomo per raggiungere armonia sociale e giustizia», dichiara il presidente Vincenzo De Filippis.

«Insieme ad un gruppo di amici – aggiunge – abbiamo deciso di unire le forze per cercare di avanzare proposte e soluzioni, senza puntare il dito contro nessuno, ma agendo con spirito costruttivo ed apertura totale verso chiunque, di qualunque estrazione sociale e politica appunto. Perché, come è scritto nel nostro statuto, siamo un’associazione apartitica, e chiunque potrà o offrire il suo contributo in termini di idee e proposte».

“Prospettive comuni”, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza.

Il consiglio direttivo

«Saremo promotori di tante attività che vogliamo perseguire – spiega ancora il presidente De Filippis – attraverso la cooperazione con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; organizzando incontri e dibattiti, aprendo tavoli tema ci ai quali far partecipare relatori esperti. Vogliamo creare un movimento che raccolga attorno a sé le tantissime risorse che la città di Vibo Valentia può esprimere». Il consiglio direttivo, oltre al presidente, è composto dagli altri membri nelle persone di Vincenzo Bruni, Salvatore Pronestì e Giovanni Russo (soci fondatori). Il resto degli associati, già in gran numero, compone invece l’assemblea.

«Con passione e grande entusiasmo – conclude De Filippis – siamo pronti alla piccola grande sfida che ci siamo posti: dare un contributo per la crescita e lo sviluppo della nostra amata Vibo Valentia».