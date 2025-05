Successo per la XVI edizione del concorso musicale Città di Filadelfia: il Premio speciale Serrao alla lettone Nellija Savejia

Si è conclusa sabato 24 maggio la XVI Edizione del Concorso musicale “Città di Filadelfia – Premio Speciale Paolo Serrao”, con la sezione regionale riservata alle scuole secondarie di I e II grado a indirizzo musicale e alle scuole di musica private. Organizzato dall’associazione musicale Melody, con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Filadelfia, il concorso ha coinvolto giovani musicisti provenienti da tutte le province calabresi e non solo, offrendo loro un’importante occasione di crescita artistica e personale.

La manifestazione, già riconosciuta dal Consiglio comunale di Filadelfia come “Evento storicizzato e di interesse culturale”, ha ricevuto per l’edizione 2025 l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, oltre al patrocinio del presidente del Consiglio regionale della Calabria e della Provincia di Vibo Valentia. Un riconoscimento che ne attesta l’elevato valore culturale e formativo.

Le audizioni, svoltesi presso l’Auditorium comunale, hanno visto la partecipazione di numerosi solisti e ensemble provenienti da SMIM, licei musicali e realtà didattiche private. Le esibizioni sono state valutate da una commissione di alto profilo, che ha espresso unanime apprezzamento per la preparazione tecnica e interpretativa dei partecipanti.

La prima parte del concorso, di carattere internazionale, ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da Lituania, Lettonia, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Polonia e Azerbaijan. A valutarli, una giuria interamente internazionale, composta da esperti di assoluto rilievo nel panorama musicale europeo.

Il Premio speciale “Paolo Serrao”, consistente in una borsa di studio di duemila euro, è stato conferito durante il Concerto di Gala dell’11 maggio alla lettone Nellija Savejia. A questo si è aggiunto il Premio offerto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Filadelfia, che ha istituito una borsa di studio del valore di € 400, assegnata alla polacca Weronika Glowacka, vincitrice del primo premio assoluto nella sezione fiati – categoria E. Un gesto che testimonia l’attenzione della storica istituzione verso la cultura e le nuove generazioni.

A questi si sono aggiunte numerose altre borse di studio offerte dall’Associazione Melody, assegnate ai migliori talenti nelle varie sezioni e categorie del concorso, con l’obiettivo di sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani musicisti.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione Olympus Musicus/International Music Festival di Praga, è stato conferito un ulteriore premio speciale per la sezione archi, che prevede una masterclass o un concerto nella capitale ceca.

Il presidente dell’associazione Melody, maestro Francesco Conidi, ha dichiarato: «Questa sedicesima edizione ci lascia grande soddisfazione: per la qualità delle esibizioni, per l’entusiasmo delle scuole e per la risposta del territorio. Continuiamo a credere nel valore educativo della musica e nella forza dei giovani talenti». Il direttore artistico, maestro Tommaso Conidi, ha sottolineato: «Abbiamo voluto offrire uno spazio reale di espressione e confronto ai nostri giovani musicisti, mettendo al centro la qualità, il dialogo e la passione. Il livello riscontrato dimostra quanto potenziale ci sia nella nostra regione».

Il sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, ha concluso: «Il Concorso Musicale ‘Città di Filadelfia’ organizzato dall’associazione Melody è ormai un riferimento culturale per tutta la Calabria. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che promuove l’arte, l’impegno e il talento delle nuove generazioni, dando lustro alla nostra città».