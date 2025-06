Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio raccontano il territorio con le loro opere “Sulle ali della libertà”

La locandina dell’evento

L’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio, diretto dal dirigente scolastico Raffaele Vitale, ha promosso il progetto “Scopro, mi diverto e… apprendo”, che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Filogaso, Maierato, Sant’Onofrio e Stefanaconi, in un percorso artistico e culturale profondamente legato al contesto locale. «I ragazzi – ha fatto sapere l’Istituto comprensivo attraverso un comunicato stampa – si sono dedicati alla riproduzione grafico-pittorica di elementi architettonici, opere storiche e artistiche del territorio, utilizzando diverse tecniche espressive. Il risultato è stato un insieme di elaborati ricchi di significato, capaci di reinterpretare in chiave moderna paesaggi, edifici e opere dei comuni di Sant’Onofrio, Stefanaconi, Maierato e Filogaso. Il progetto – prosegue la nota – ha proposto una riflessione sulle trasformazioni del paesaggio nel tempo e sull’importanza della sua tutela, valorizzando al contempo il patrimonio storico e artistico locale. L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare nuove tecniche artistiche, promuovere l’integrazione delle diverse abilità e potenzialità degli studenti, e stimolare una sensibilità estetica e critica che contribuisca a migliorare la qualità della vita e il senso di appartenenza al territorio».

A rendere ancora più significativa l’esperienza «è stata la scelta metodologica del “Cooperative Learning”, in cui gli alunni hanno lavorato insieme in modo creativo, integrando competenze e valorizzando ogni singolo contributo, in un clima di collaborazione e inclusione. Seguiti dalla professoressa Maria Crispo e dai tutor maestra Caterina Vilone e professore Pino Anello, il progetto ha unito arte, territorio e comunità scolastica, coinvolgendo attivamente alunni, insegnanti e famiglie. L’Istituto ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, in particolare le famiglie che, con la loro vicinanza e disponibilità, hanno confermato ancora una volta il valore di un’educazione condivisa. “Scopriamo il territorio” lascia un segno profondo nel cuore dei ragazzi: un segno fatto di colori, memoria e futuro». Parallelamente, si è «concluso con successo il progetto di Istituto “Libertà e diritti condivisi”, un percorso che ha accompagnato gli alunni in un viaggio di riflessione e crescita sul significato autentico della libertà. Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno esplorato le molteplici sfaccettature di questo valore fondamentale: dalla libertà di espressione a quella di scelta, dalla libertà religiosa alla consapevolezza digitale, senza dimenticare il ruolo imprescindibile dei diritti e dei doveri».

La manifestazione finale, dal titolo “Sulle ali della libertà”, «ha rappresentato il culmine di questo percorso intenso e partecipativo. Attraverso teatro, musica e arte, gli studenti hanno dato forma ai propri pensieri, raccontando la libertà non come un concetto astratto, ma come un’esperienza vissuta, un cammino fatto di scelte, coraggio e consapevolezza. Di particolare rilievo è stata la recita “Evviva la libertà”, in cui i protagonisti, Marco e Lucia, si sono trovati a navigare tra le voci del mondo alla ricerca della propria strada. Un viaggio simbolico che ha evidenziato come la libertà non sia una semplice meta da raggiungere, ma un percorso da costruire giorno dopo giorno, con determinazione e rispetto». A conclusione della serata, «spazio anche ai riconoscimenti: alcuni alunni, che si sono distinti nelle competizioni sportive dell’anno, sono stati premiati, a testimonianza dell’impegno e della passione che hanno contraddistinto l’intero percorso scolastico. La manifestazione ha lasciato un segno profondo, ribadendo che la libertà non è un concetto da studiare, ma una realtà da vivere e difendere ogni giorno. La scuola ha offerto ai ragazzi gli strumenti per comprendere e valorizzare questo diritto fondamentale, affinché ognuno di loro possa costruire un futuro consapevole e libero. Il viaggio “Sulle ali della libertà” continua – conclude la nota stampa della scuola -, perché ogni passo verso il domani è un’opportunità per trasformare i sogni in realtà».