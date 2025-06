A Jonadi tutto pronto per Un weekend di storie, la rassegna dedicata ai libri d’autore: ecco il programma

Sarà una due giorni all’insegna della cultura, quella che si appresta a vivere la cittadinanza di Jonadi. In questo fine settimana l’amministrazione comunale e l’associazione “Valentia” proporranno, infatti, altrettanti interessanti eventi letterari. Un weekend di storie” rientra nell’ambito dell’annuale programma “Jonadi Città che legge” e del calendario di eventi “Festival del Sud – Valentia in Festa”.

Il programma

La due giorni prenderà il via domani 6 giugno, alle 18.30, con la presentazione del libro “Alvaro. Più di una vita” della scrittrice calabrese Giusy Staropoli Calafati. Nell’occasione, dopo gli interventi in sala del sindaco Fabio Signoretta e della consigliera comunale con delega alla Cultura Maria Angela Calzone, a dialogare con l’autrice del volume dedicato alla figura di Corrado Alvaro sarà la professoressa Maria Stella Pagnotta. La serata di venerdì sarà moderata dalla pedagogista Sania Pagano.

La rassegna proseguirà sabato 7 giugno, a partire dalle 18, con la presentazione del romanzo “Si ami chi può” del noto giornalista televisivo Filippo Roma. Il volume rappresenta una riflessione sull’amore e sulle relazioni nella società contemporanea. All’evento di presentazione, moderato dalla stessa consigliera Calzone, interverranno in questo caso la psicologa e psicoterapeuta Carla Putrino e l’assistente sociale Jessica Garri. Entrambi gli incontri pubblici si terranno presso la Sala conferenze “Nilde Iotti” della delegazione municipale di Vena di Jonadi. «Sarà un weekend di storie che raccontano di vite comuni e di autori famosi – spiega al riguardo la titolare della delega alla Cultura – un incontro con la cittadinanza per scoprire la bellezza della lettura e il fascino dei libri insieme ai loro autori per condividerne le opinioni e le ispirazioni». Soddisfazione per questa ulteriore proposta culturale viene espressa dal sindaco Fabio Signoretta, il quale invita i cittadini a partecipare a una «due giorni importante per il territorio comunale di Jonadi, occasione propizia per aprire spazi di confronto, crescita e partecipazione».