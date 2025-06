Dalla mostra fotografica all’oro di San Basilio, a Cessaniti un viaggio nella fede e nelle tradizioni

Fervono i preparativi a Cessaniti in vista del 14 giugno, giornata dedicata ai festeggiamenti patronali per San Basilio Magno. Tra i numerosi eventi in programma, l’associazione Panta Rei, in collaborazione con il Comitato festa e l’associazione Luminarie, promuove “Vasili- Un viaggio di fede e tradizione”. La manifestazione verrà ospitata a Palazzo Cefalà a Cessaniti il 12 giugno 2025 a partire dalle ore 20.30.

«Il Palazzo, sede del costituendo Museo delle Luminarie – spiegano i promotori – grazie anche a Franco Pugliese presidente dell’associazione, si trasformerà in un luogo di tradizione, cultura e convivialità. Ospiterà una mostra fotografica dedicata alla festa patronale, dove tessere di un viaggio nel Novecento ci restituirà il legame profondo della popolazione con il Santo, inoltre, in via straordinaria potremo ammirare l’esposizione dell’oro di San Basilio Magno».

I legami con la tradizione ortodossa

Non mancherà una sorpresa, la celebre Vasilopita, dolce greco simbolo di speranza e tradizione. Per gli organizzatori si tratta di un’occasione speciale per «riscoprire i legami ancora vivi della cultura cristiana: quella greca e cattolica. Il dolce diffuso in tutta la Grecia e finanche nei Balcani è preparato tradizionalmente nella ricorrenza ortodossa di San Basilio ovvero il 2 gennaio. I partecipanti potranno gustare la deliziosa Vasilopita, preparata secondo ricette autentiche, con la preziosa moneta nascosta all’interno, simbolicamente il porta fortuna per l’anno che si apre».

«Vogliamo che questa prima edizione diventi un appuntamento annuale, un momento di gioia e di tradizione che possa arricchirsi nel tempo,” ha dichiarato la presidente dell’associazione Panta Rei, Agata Mazzitelli, “La Vasilopita rappresenta un simbolo di speranza e prosperità, e siamo felici di poterla condividere con tutti quelli che parteciperanno».

Le origini della devozione verso il vescovo e teologo sono molto radicate. Il culto legato a San Basilio arrivò dall’Oriente trovando terreno fertile anche nel comprensorio vibonese grazie ai monaci. Intorno all’VIII secolo dC, a causa dell’iconoclastia, molti religiosi infatti si rifugiarono in Calabria, Puglia e Basilicata e fondarono monasteri. Con sé portarono conoscenza, esperienza, tecniche di agricoltura e trasferirono alle popolazioni un sostanzioso patrimonio religioso e culturale. Una testimonianza del forte legame tra Cessaniti e il patrono lo si riscontra nell’antichissima chiesa, datata 1350, dedicata proprio alla figura di San Basilio.

In collegamento con gli emigrati

L’iniziativa è gratuita e «si inserisce in un contesto più ampio di celebrazione della festa patronale, che quest’anno assume un significato ancora più speciale, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità anche con l’esposizione dell’oro di San Basilio Magno». La manifestazione, fortemente sostenuta da Don Francesco, parroco di Cessaniti ed anche presidente del comitato festa, vedrà anche la possibilità di un collegamento video con gli emigrati cessanitesi sparsi nel mondo, quest’ultimi fortemente legati a questa ricorrenza.

La mostra

L’allestimento della mostra, inoltre, offrirà ai visitatori un’occasione unica di immergersi nelle tradizioni e nei momenti più significativi della festa patronale attraverso una selezione di fotografie capaci di catturare l’essenza delle celebrazioni. «Le fotografie raccontano storie di devozione, di festa e di appartenenza, e ci ricordanoquanto siano fondamentali le radici per il nostro senso di comunità», conclude la referente del sodalizio sottolineando quanto l’iniziativa «possa far viveree rivivere le emozioni della festa tramite un filo rosso che supera le età e i confini dei singoli paesi».