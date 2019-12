Acquaro, la Pro loco ospita la mostra fotografica di sei aspiranti reporter

L’esposizione rimarrà aperta fino al 15 gennaio e contiene circa 60 scatti raffiguranti paesaggi naturalistici e angoli nascosti del paese

di Ilaria Giampà



Inaugurata ieri, 22 dicembre, nei locali nella Pro loco di Acquaro, la mostra fotografica che espone gli scatti di alcuni giovani aspiranti reporter. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 15 gennaio, è costituita da immagini fornite da 6 giovani per un totale di circa 60 scatti che rappresentano una grande diversità di soggetti che non riguardano solo paesaggi naturalistici di diverse città, ma anche angoli nascosti e sconosciuti a molti, del paese di Acquaro. Un’altra iniziativa voluta fortemente dal presidente della Pro loco di Acquaro Giuseppe Esposito con il chiaro obiettivo di valorizzare «l’elevato talento di questi ragazzi, con l’augurio per loro che a breve, possano trasformare quello che oggi è un semplice hobby, in un’opportunità lavorativa». La mostra, che ha già riscosso successo, sembra essere un nuovo stimolo per i soci e il presidente della Pro Loco di Acquaro che già si stanno adoperando per promuovere le prossime iniziative.