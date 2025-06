Filadelfia, Christian Caruso del liceo Scientifico è campione di Fisica alle Olimpiadi nazionali disputate a Senigallia

Per due anni consecutivi lo studente si è distinto come primo classificato alle selezioni rientrando dell'Albo nazionale delle eccellenze. Dopo la maturità proseguirà gli studi al Politecnico di Torino in Ingegneria aerospaziale

Il liceo Scientifico di Filadelfia ha celebrato con orgoglio uno dei suoi studenti più brillanti, Christian Caruso, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per i suoi eccezionali successi nei Campionati e nelle Olimpiadi di Fisica. In una cerimonia che ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Maria Viscone, dei docenti e dei compagni di classe, a Christian è stata consegnata una targa come simbolo dell’apprezzamento della scuola per i suoi traguardi.

Per due anni consecutivi, il giovane si è distinto come primo alle selezioni regionali dei Campionati di Fisica, raggiungendo poi la fase finale delle prestigiose Olimpiadi nazionali di Fisica a Senigallia. La dirigente scolastica, Maria Viscone, insieme all’intero corpo docente e agli amici di Christian, ha voluto esprimere i migliori auguri al giovane talento. «Ci auguriamo che questi siano solo i primi riconoscimenti per la tua passione e il tuo impegno», hanno affermato, sottolineando l’ammirazione per la «dedizione e la brillantezza» dimostrate da Christian nel campo della Fisica.

Lo studente, che quest’anno affronterà l’esame di Stato, ha già assicurato il suo posto nell’Albo nazionale delle eccellenze, un traguardo che conferma il suo straordinario percorso accademico. Il suo futuro lo vedrà proseguire gli studi in Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino, un percorso che promette ulteriori successi e che testimonia la sua spiccata attitudine per le discipline scientifiche.