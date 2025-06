Dall’Orchestra nazionale di Francia al Conservatorio di Vibo: al Torrefranca masterclass di Patrick Messina

Patrick Messina, primo clarinetto dell’Orchestra nazionale di Francia terrà una masterclass al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia il 18 e 19 giugno prossimi. L’iniziativa rientra nel progetto Millesuoni e si svolgerà nella sala concerti della sede del Conservatorio, all’interno dell’ex Collegio dei gesuiti.

L’attività è curata da Tommaso Rotella, docente di clarinetto nell’istituto musicale vibonese. «Siamo felici di offrire ai nostri studenti la possibilità di lavorare fianco a fianco con un grande interprete come Patrick Messina – spiega Rotella –. La masterclass Millesuoni rappresenta un’occasione di studio approfondito del repertorio e di perfezionamento tecnico ed espressivo».

Soddisfatto, inoltre il direttore del Conservatorio, Vittorino Naso che ha evidenziato: «Attraverso il progetto Millesuoni vogliamo offrire ai nostri studenti esperienze di formazione d’eccellenza, capaci di unire lo studio accademico al confronto diretto con figure di riferimento della scena musicale mondiale in un contesto dinamico e stimolante. Il Conservatorio Torrefranca con le tantissime iniziative messe in campo continua a distinguersi come fucina di talenti e centro pulsante di cultura musicale».

Chi è Patrick Messina

Nato a Nizza da famiglia siciliana e spagnola, ha intrapreso gli studi con il padre Aldo Messina e si è poi formato con Guy Deplus e Michel Arrignon a Parigi, Franklin Cohen al Cleveland Institute of Music e Ricardo Morales al Mannes College di New York. Ha ottenuto il primo premio al Conservatorio Superiore di Parigi a 18 anni. Da solista si è esibito con orchestre come la Houston Symphony Orchestra, la Kioi Sinfonietta di Tokyo e la National Philharmonic Orchestra Ukraine, collaborando con direttori quali Riccardo Muti, Bernard Haitink, Yehudi Menuhin e Daniele Gatti.

Attivo anche nella musica da camera, ha suonato con Daniel Hope, Jean-Yves Thibaudet, Bruno Giuranna, Gautier Capuçon e diversi quartetti europei. Ha inciso per Harmonia Mundi il Cd ”Mozart” con l’Orchestre National de France sotto la direzione di Riccardo Muti. Insegna all’École Normale de Musique di Parigi dal 2007 ed è docente ospite alla Royal Academy of Music di Londra.