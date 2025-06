“Un cuore di padre”: Cristian Fontana esplora la crisi della figura paterna e il rapporto con i figli tra rispetto e incomprensioni

Venerdì 20 alle ore 18 e sabato 21, sempre alle ore 18, a San Calogero e Tropea verrà presentato il libro “Un cuore di padre”, scritto da Cristian Fontana, sul rapporto genitori/figli e in particolare sul ruolo della paternità. «Il tema della genitorialità, della responsabilità nella crescita dei figli e la crisi del ruolo paterno – si legge nel comunicato stampa del doppio evento – sono i principali argomenti affrontati nel libro. L’evento a San Calogero, patrocinato dal Comune in collaborazione con UniTre, si svolgerà nella sede della “Casa della cultura”. Interverranno il sindaco Giuseppe Maruca per i saluti istituzionali e Nicola Rombolà, docente. Dialogherà con l’autore Emanuele Aloisi che, oltre al suo ruolo di medico di base, ha la passione per la poesia. A moderare l’incontro sarà Vittoria Saccà, presidente UniTre. Nel corso dell’incontro sono previsti intermezzi musicali al sassofono di Stefano Gaspare Aloisi».

Sabato poi, «la seconda presentazione si terrà nella suggestiva sede della Cappella dei Nobili di Tropea. Anche in questa occasione sono previsti gli interventi di Nicola Rombolà; Emanuele Aloisi, che dialogherà con l’autore; Vittoria Saccà, moderatrice, e Francesco Rotolo, avvocato. Nel testo, Cristian Fontana affronta il tema molto delicato della paternità e del rapporto padre-figlio in un contesto sociale, antropologico e culturale in cui il ruolo di genitore, in particolare quello paterno, con il passare degli anni, è sempre più in crisi. Attraverso la sua esperienza come avvocato di famiglia, ma anche come padre, l’autore riflette sul fenomeno della genitorialità e offre anche alcune chiavi di carattere pedagogico ed educativo per affrontare le diverse problematiche che investono la famiglia, come il dramma della separazione e l’uso dei figli come strumento di ricatto».

Nella prefazione, Gian Ettore Gassani, presidente nazionale AMI – Associazione matrimonialisti italiani, mette in luce: «Non è stato facile per Cristian trattare questo tema. Negli ultimi decenni, la figura del padre è stata delegittimata nel segno di un pianificato parricidio di massa, sul piano culturale e familiare, come se i padri del nostro tempo dovessero pagare un conto salatissimo con la storia, a causa dei troppi insopportabili padri padroni del passato».