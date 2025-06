Fiori, arte e fede: Potenzoni si prepara alla trentunesima edizione dell’Infiorata

Spegne 31 candeline l’Infiorata di Potenzoni. L’ormai storica manifestazione, che intreccia arte e fede, ritorna domenica 22 giugno a partire dalle 15.30. In occasione del Corpus domini, il paese si veste di colori: le strade si trasformano in gallerie d’arte grazie alla realizzazione di suggestivi tappeti floreali a tema sacro.Gli infioratori -distinti in quattro rioni ovvero Agave, Glicine, Torre e Chiesa – comporranno sull’asfalto scene tratte dal Vangelo e dall’Antico Testamento, nonché dalla vita dei santi utilizzando petali e materiale vegetale. Quest’anno il tema sarà “Infiorata giubilare, la nostra speranza è in Cristo”.

Il significato dell’Infiorata

L’infiorata – che mobilita l’intera frazione senza distinzione d’età – ogni anno richiama numerosi visitatori dai paesi limitrofi e turisti da ogni angolo del Vibonese e non solo. L’evento, come da tradizione, culmina con il passaggio del Santissimo sui tappeti floreali. Proprio nel momento della processione, infatti, è racchiuso il senso di una iniziativa che vuole testimoniare il desiderio della comunità di offrire a Dio le proprie fatiche.

La macchina organizzativa

Negli anni, il nome di Potenzoni si è fatto largo anche su scenari nazionali grazie alla partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale. Nella scorsa primavera una delegazione di infioratori ha fatto tappa in Liguria per partecipare a Pietra Ligure alla Rassegna internazionale delle infiorate artistiche. Ha ricevuto apprezzamenti, inoltre, il Tricolore floreale realizzato per il 2 giugno a Vibo Valentia, in occasione della cerimonia istituzionale per la Festa della Repubblica.

La macchina organizzativa dell’Infiorata e le iniziative collaterali promosse nel corso dell’anno sono affidate all’associazione Potenzoni in fiore guidata dalla presidente Franca Artesi. A testimonianza della rilevanza dell’evento nello scacchiere regionale e nazionale, l’edizione 2025 dell’Infiorata di Potenzoni godrà del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria.