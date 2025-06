Il borgo di San Pietro prende vita tra racconti e opere d’arte, al via la prima kermesse culturale

La locandina dell’evento

Le frazioni e i borghi di Vibo, gioielli nascosti di storia e cultura, si preparano a riemergere come protagonisti di un nuovo percorso di valorizzazione. L’idea, del sindaco Enzo Romeo nata durante l’inaugurazione della «rinnovata “strada di San Pietro“, borgo che lo stesso Romeo aveva proiettato verso la visione del “Borgo delle Favole” – ha fatto sapere Gianpiero Menniti, capo di gabinetto del sindaco Romeo -, trova ora concretezza con l’impegno congiunto del Centro studi “Progetto Vibo” e di Europa Verde – Verdi». Questa collaborazione prende il via con una serie di piccoli eventi d’intrattenimento artistico, pensati per far risplendere le peculiarità di questi luoghi. Il primo appuntamento è fissato per domenica 22, alle ore 17:30, e si terrà nella cornice di San Pietro di Bivona, alla “Villetta del Borgo”, messa a disposizione da Antonella Ciro e Pino Messina. L’evento, intitolato “Frazioni d’Arte: Oltre la finestra – Il paesaggio come racconto visivo”, promette un pomeriggio ricco di suggestioni. La narrazione sarà affidata a Raffaella Cosentino e Gianpiero Menniti, che guideranno il pubblico in un percorso visivo ed emotivo attraverso gli scorci.

A dare forma a questo “racconto visivo” sarà un gruppo di artisti che esporranno le loro opere, composto da: Tina Bonini, Vera Console, Corradino Corrado, Carlo De Nino, Antonella Di Renzo, Susana Montesano, Marianna Nadile e Alida Nella Punturiero.