Zungri celebra i giovani talenti: successo per il Concorso letterario di parrocchia e Proloco su radici religiose e identitarie. Ecco i vincitori

La premiazione degli studenti di Zungri

La comunità di Zungri ha celebrato i giovani talenti locali in occasione della premiazione del Concorso letterario indetto nell’ambito del più ampio progetto “Le radici religiose e identitarie della comunità di Zungri”. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia di San Nicola, retta da don Giuseppe Larosa, in stretta collaborazione con la Pro Loco di Zungri APS, ha coinvolto le scuole del territorio, stimolando la riflessione sui valori storici, religiosi e culturali che contraddistinguono l’identità zungrese. Il Concorso, svoltosi nell’ambito degli “Incontri del Giubileo 2025”, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi studenti, che si sono cimentati nella realizzazione di elaborati originali, tra disegni e temi, dimostrando una profonda sensibilità e una notevole capacità espressiva. La Commissione giudicatrice, composta da Eugenio Sorrentino, Giovanni Fiamingo e Marianeve Vallone, ha avuto il difficile compito di selezionare i migliori lavori tra le 14 domande pervenute, i 12 elaborati presentati (tra cui 6 disegni e 6 temi). Ecco i vincitori della sezione “A” relativa agli alunni della scuola Primaria:

Primo classificato: Maria Vittoria Pugliese con il disegno “Paesaggio zungrese con Santuario e devozioni”, è stata assegnata una borsa di studio del valore di 200,00 euro;

Secondo classificato: Paolo Pietropaolo con il disegno "Amore e fede", è stata assegnata una borsa di studio del valore di 150,00 euro;

Terzo classificato: Maria Neve Licastro con il disegno "L'uscita di Maria", è stata assegnata una borsa di studio del valore di 100,00 euro.

Per la sezione “B”, relativa agli alunni della scuola Secondaria di I grado, l’unico classificato è stato Enea Mendola con il tema “Devozione popolare” al quale è stata assegnata una borsa di studio del valore di 250,00 euro, l’attestato di partecipazione e la borsa di studio in riconoscimento del suo impegno.

Ecco i vincitori della sezione “C” relativa agli alunni della scuola Secondaria di II grado:

Primo classificato: Maria Neve Crudo con il tema “Origine ed evoluzione della pietà popolare a Zungri” è stata assegnata una borsa di studio del valore di 500,00 euro;

Secondo classificato: Rita Pugliese con il tema "La devozione del popolo zungrese tra passato e presente", è stata assegnata una borsa di studio del valore di 350,00 euro;

Terzo classificato: Diego Mendola con il tema "La devozione popolare al tempo dei nostri nonni", è stata assegnata una borsa di studio del valore di 200,00 euro.

Don Giuseppe Larosa, rettore del Santuario della Madonna della Neve di Zungri, ed Eugenio Sorrentino, socio della Pro Loco di Zungri APS e conduttore del progetto, hanno espresso «grande soddisfazione per la riuscita del concorso», sottolineando l’importanza di queste iniziative «nel promuovere la consapevolezza e l’approfondimento delle radici religiose e culturali, elementi fondamentali per la costruzione dell’identità giovanile e per la salvaguardia del patrimonio immateriale di Zungri». La cerimonia di premiazione si è «svolta in un clima di festa e partecipazione – ha poi fatto sapere don Giuseppe -, a testimonianza del forte legame tra la parrocchia, la Pro Loco e l’intera comunità di Zungri, unita nell’impegno di tramandare alle nuove generazioni i valori che definiscono il suo essere. L’evento ha rappresentato un momento significativo del Giubileo 2025, rafforzando il senso di appartenenza e la riscoperta delle tradizioni locali».