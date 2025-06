Vazzano, la Pro Loco dei ragazzi sempre più fulcro del territorio. Il presidente Caloiero: «Sono il nostro futuro»

Tra iniziative e progetti per la stagione estiva, Vazzano si conferma territorio attivo capace di coinvolgere l’intera comunità. Tutto questo grazie anche al costante impegno della Pro Loco, tra i principali fari del paese. A mettersi in evidenza questa volta, però, è stata la Pro loco dei ragazzi che, accanto ai grandi, sta crescendo sempre di più. Un grande successo la serata dei giochi, da loro organizzata. L’appuntamento ha chiamato a raccolta tutti i bambini e ragazzi del paese creando un’atmosfera di straordinaria convivialità.

Coinvolgimento e iniziative

Il giovane sodalizio raccolgie la piena fiducia della Pro loco, come testimoniano le parole del suo presidente Domenico Caloiero: «Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a questi ragazzi che ancora una volta ha saputo suscitare intense emozioni. È una grandissima realtà la nostra Pro Loco dei ragazzi, dal momento che tutti hanno tanta voglia di mettersi in gioco, crescere insieme e collaborare in armonia. Loro sono il nostro futuro e la strada intrapresa è quella giusta. Li ringrazio tantissimo perché ci stanno regalando tantissime soddisfazioni ed emozioni».



Soddisfazione per la riuscita della serata anche da parte del direttivo della Pro Loco ragazzi: «Siamo contenti di far parte di un’associazione storica quale è la nostra Pro Loco. Insieme stiamo crescendo e cercando gradualmente di intraprendere un percorso importante nel vivere serenamente, amorevolmente e soprattutto vivere insieme l’associazione».

Un piccolo patrimonio sociale rappresentato da questi ragazzi, per il territorio di Vazzano, dal momento che stanno contribuendo in maniera rilevante alla valorizzazione del paese attraverso iniziative che accolgono l’intera comunità, ma anche il comprensorio. La Pro Loco, inoltre, è un’associazione divenuta negli anni un pilastro fondamentale per Vazzano, e tanti altri progetti sono in evoluzione.