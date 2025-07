Serata sotto le stelle a Santa Ruba, successo per l’iniziativa del Fai di Vibo con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo

Prima le visite guidate all'interno della suggestiva chiesa nel territorio di San Gregorio, poi grazie ad esperti e telescopi professioni via alle osservazioni della volta celeste

Si è tenuto nella serata di ieri, alla Chiesa di Santa Ruba nel territorio di San Gregorio d’Ippona, un incontro promosso dalla delegazione provinciale del Fai in collaborazione con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo. L’iniziativa ha inteso coniugare due ambiti solo in apparenza distanti — il patrimonio storico-artistico e l’osservazione del cielo — offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e riflessione in un contesto suggestivo.

Nel corso della serata, i volontari del Fai hanno accompagnato i partecipanti in una serie di visite guidate all’interno della Chiesa di Santa Ruba, edificio che conserva tracce evidenti delle stratificazioni culturali che hanno attraversato il nostro territorio nel corso della storia. L’architettura del luogo, le sue decorazioni raccontano di una storia fatta di incontri e transizioni, dove elementi bizantini e latini si intrecciano in modo riconoscibile.

Parallelamente, all’esterno, l’Associazione Astronomica del Mediterraneo ha allestito alcune postazioni di osservazione, mettendo a disposizione telescopi moderni attraverso i quali è stato possibile volgere lo sguardo verso la volta celeste. La luna, alcune costellazioni visibili in questo periodo dell’anno, e i principali corpi celesti sono stati oggetto di spiegazioni, offerte dai membri dell’associazione. L’evento si è così sviluppato come un momento di incontro tra diverse forme di conoscenza, in un contesto capace di stimolare la curiosità e l’interesse dei presenti.