La Scala di Milano a Vibo: il primo violino di spalla dell’orchestra meneghina in cattedra al Torrefranca

Un appuntamento di altissimo livello per il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, che oggi e domani (ore 9-13/15-19) ospita una masterclass di violino tenuta da Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. L’evento, organizzato dalla professoressa Candida Durante e ospitato nella nuova sede dell’ex Collegio dei Gesuiti, offre due intense giornate di perfezionamento per giovani musicisti. «È un grande orgoglio ospitare una musicista del suo calibro – ha dichiarato in sintesi la prof.ssa Durante – un’occasione unica di crescita e confronto con una delle interpreti più autorevoli del panorama internazionale».

Laura Marzadori, nata a Bologna nel 1989, ha conquistato giovanissima il prestigioso ruolo alla Scala, collaborando con direttori come Daniel Barenboim e Riccardo Chailly. La sua carriera spazia dall’attività orchestrale a quella solistica e cameristica, con esibizioni in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Salvatore Accardo.

Il direttore del Conservatorio, maestro Vittorino Naso, ha sottolineato come queste iniziative confermino la centralità del “Torrefranca” come «luogo d’eccellenza e laboratorio di talenti». Ancora una volta, il Conservatorio vibonese si conferma un polo culturale e musicale di riferimento, attirando grandi nomi e offrendo opportunità formative uniche.