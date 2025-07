Rotary club Hipponion Vibo, tutto pronto per il passaggio delle consegne: Rotino subentra a Cannatelli

Il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia, uno tra i più prestigiosi Club del Distretto 2102 Calabria, giovedì 17 luglio, celebra, all’Hotel 501, la cerimonia del passaggio delle consegne per l’anno sociale 2025/2026.

Eleonora Cannatelli, presidente uscente, trasferisce il collare a Daniela Rotino. Entrambe sono legate al sodalizio anche attraverso un non trascurabile gancio storico. I rispettivi genitori Rocco Cannatelli, già sindaco di Gerocarne e Antonino Rotino, già direttore della sede vibonese della Banca d’Italia, sono stati autori di indimenticabili pagine di storia sull’impegno nel territorio calabrese dell’Associazione fondata da Paul Harris. Antonino Rotino ha anche raccontato, con notevole successo, l’esperienza di quel tempo anche nelle vesti di Direttore del Bollettino rotariano.

Daniela Rotino prende in consegna un Club che con la guida di Eleonora Cannatelli ha illuminato con i suoi coinvolgenti progetti un territorio che ha risposto con sempre più accattivante fascino alla necessità di rendere più leggibile e stimolante un patrimonio storico, ambientale e soprattutto naturale che continua a rappresentare la più autentica carta d’identità della sua realtà. Ma c’è di più: la presidente uscente ha scommesso tutto sulla straordinaria adesione dei giovani dando vita, con il concorso del Club tutto, ad un “Interact Scuola” che ha “rubato” quasi tutto lo scenario attivo del programma inserendosi, con autorità e capacità organizzativa, nel sistema Rotary distrettuale, guadagnandosi, in via prioritaria il plauso ed il sostegno della Governatrice, Maria Pia Porcino, che ha aiutato il Gruppo a interpretare con estrema intelligenza il ruolo di ideatori e fantastici protagonisti del Rotary che cambia e punta sulle idee dei giovani che con la loro fantasia e impegno assurgono più a protagonisti di “una nuova speranza”.

Eleonora Cannatelli con la sua intraprendenza ha conferito forte credibilità alla proposta programmatico – organizzativa avendo puntato, soprattutto, all’impegno che ha condotto alla scoperta di talenti dell’imprenditoria locale che hanno messo in luce la promettente attività legata alla promozione e allo sviluppo dell’economia e dell’occupazione del territorio della Calabria.

Un risultato che, non bisogna dimenticare, scaturisce dal processo di avanzata riforma del nuovo modo di fare Rotary, ideato, qualche anno fa, dal decano dei Past Governor del Distretto Rotary Calabria 2102, Vito Rosano, supportato in primis dalla condivisione di tutta l’area dei Past Governor e Governatori in carica ed anche con il consenso dei soci tutti. In ogni caso anche laddove ve ne fosse bisogno l’evento del passaggio delle consegne di giovedì sera a Vibo Valentia testimonierà, con la ricca kermesse di partecipazione, la eccellente vitalità del Distretto Rotary 2102 Calabria che del resto ha già ufficializzato la sua ottima continuità gestionale con il passaggio del testimone da Maria Pia Porcino a Dino De Marco per il 2025/2026.

Quest’ultimo ha già presentato la sua squadra Distrettuale che avverte forte l’obbligo di non deludere le attese perché è già salito il ritmo del confronto con il passato e soprattutto con gli effetti del bel viaggio condotto a termine da Maria Pia Porcino. A salutare la presentazione del percorso della neo Presidente del Rotary Club Hipponion, Daniela Rotino, oltre Maria Pia Porcino e Dino De Marco, saranno, tra gli altri, presenti lo stesso decano dei past governor Vito Rosano, i past governor Alfredo Focà e Franco Petrolo, il governatore eletto Giacomo Saccomanno, il governatore nominato Enzo De Filippo, l’assistente del governatore per il Club Hipponion, Elena Grimaldi e altre autorevoli ospiti, e non solo del mondo rotariano calabrese. Il tutto in una atmosfera di grande soddisfazione per la nomina al vertice del Rotary International dell’italiano Francesco Arezzo.