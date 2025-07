Vibo, la Settimana del Mito: il Museo archeologico Vito Capialbi propone un viaggio affascinante tra arte e memoria collettiva

Settimana dedicata al mito, quella che si accinge a proporre il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia diretto da Michele Mazza. Nel suggestivo scenario del castello normanno svevo, sono due gli appuntamenti culturali programmati per i prossimi giorni, dedicati alla riscoperta dei racconti arcaici e delle loro risonanze nel presente. Si inizierà domenica 20 luglio, alle 18, con il Laboratorio esperienziale “Attualizzare il mito” proposto da Angelica Artemisia Pedatella. Un momento di arte e memoria collettiva, aperto al pubblico, in cui parola, gesto e memoria dialogheranno con gli spazi del museo, in un percorso partecipativo e creativo volto a rielaborare i temi fondanti del mito antico alla luce della sensibilità contemporanea. La Settimana del Mito all’interno della realtà afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria, guidata da Fabrizio Sudano, proseguirà venerdì 25 luglio con lo spettacolo teatrale all’aperto “ILIOS. La città brucia”, in programma alle 21.30. Tra i protagonisti, in questo caso, ci sarà anche Claudio Cavaliere. L’opera, di forte impatto visivo ed emotivo, offrirà una rilettura inedita e contemporanea del celebre poema omerico.

Lo spettacolo, scritto e diretto dalla stessa Pedatella, porterà in scena le passioni, i turbamenti interiori e le guerre dell’anima degli eroi e delle donne di Troia. ILIOS non è solo il racconto della guerra, ma l’esplorazione profonda dei sentimenti che animano figure immortali come Achille, Ettore, Priamo, Andromaca, Cassandra e Briseide. Attraverso intensi monologhi e una narrazione serrata, lo spettacolo restituisce al pubblico tutta l’umanità dei personaggi omerici, offrendo uno specchio drammatico e moderno dei dilemmi esistenziali che ancora oggi ci interrogano. Ad arricchire ulteriormente la rappresentazione, la colonna sonora originale di Daniele Fabio, eseguita dal vivo, le coreografie di Giada Guzzo, gli inserti in lingua grecanica di Calabria e un affascinante impianto scenico che prevede anche l’uso del fuoco dal vivo negli spettacoli all’aperto. Entrambi gli eventi culturali saranno a ingresso libero e fino a esaurimento dei posti disponibili. Ulteriori informazioni, al riguardo, si potranno richiedere al numero telefonico: 096343350 e alla e-mail: drm-cal.capialbi@cultura.gov.it.