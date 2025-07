Giovani e formazione, a Tropea la borsa di studio Mamone premia sei neodiplomati: ecco chi sono

È uno spaccato della Calabria ricca di talenti, quello raffigurato questa mattina a Tropea, alla conferenza stampa di presentazione della VII Edizione della “Borsa di Studio Antonio Mamone – Costruisco il mio futuro”.

Il progetto

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “La Sterlizia odv”, partner Tropis Hotel, è dedicata all’imprenditore tropeano prematuramente scomparso nel 2018 all’età di 49 anni, il quale seppe fare del suo lavoro uno strumento di coesione sociale e promozione del territorio, radunando attorno a sé e alla sua famiglia le risorse locali più promettenti.

La Borsa di Studio Antonio Mamone si avvale di un fondo di 15.000 euro, destinati infatti a sei neodiplomati nelle scuole superiori, da impiegare per un progetto di formazione individuale.

«Alla conferenza stampa, coordinata dalla giornalista Vittoria Saccà, hanno preso parte il prof. Antonino Pesce, vice dirigente scolastico IIS Tropea; Nicola Mastroianni, Unit Manager Randstad Italia, la Società di servizi per le risorse umane che gestisce la prova pratica (di cui fa parte anche un colloquio simulato di lavoro) che i ragazzi hanno sostenuto per concorrere all’assegnazione delle borse di studio; e Marco De Nino, fondatore e amministratore delegato di Unitalent, il main sponsor – ha spiegato Domenica Mamone, presidente dell’Associazione La Sterlizia – che rappresenta la novità di quest’anno. Ente di formazione accreditato dal Miur nato in Calabria, attivo nel settore dell’Istruzione e dell’aggiornamento professionale, Unitalent ha donato 6 corsi di formazione in lingua inglese e informatica ai secondi arrivati al concorso».

Con loro, l’artista Vanessa Cariati, che ha creato per la Borsa di Studio l’opera “Il dono” e il premio speciale “Alberobosco”; il giornalista Pasqualino Pandullo il quale, con il giornalista sportivo di Radio Uno Rai, Francesco Repice, condurrà la serata dell’evento lunedì 28 luglio alle 20:00 presso la Piazzetta del Tropis Hotel; Maria Grazia Teramo e Francesco Carchidi di Laboart, che cura la regia dell’evento stesso.

I vincitori

Nel corso della conferenza stampa, sono stati comunicati i nomi dei vincitori della settima edizione della Borsa di studio “Antonio Mamone”:

Marzia Bagnato di Caria di Drapia – Liceo Classico “P. Galluppi” – borsa di 1.500,00 €; Matteo Cirillo di San Nicolò di Ricadi – Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” – borsa di 1.500,00 €; Caterina Grillo di Zambrone – Istituto Professionale per il Tecnico Turistico- borsa di 3.000,00 €; Danilo Sambiase di Parghelia – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – borsa di 3.000,00 €; Giada Pia Campisi di Nicotera – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – borsa di 3.000,00 €; Francesco Messina alias T’Appatumi di San Costantino Calabro – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, CORSO SERALE – borsa di 3.000,00 €;

Resi noti anche i nomi dei secondi classificati, vincitori Unitalent:

Giovanna Castagna– Liceo Classico “P. Galluppi”; Alessandra De Luca – Liceo Scientifico “F.lli Vianeo”; Michelina Brosio – Istituto Professionale per il Tecnico Turistico; Silvia Pugliese – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera; Denise Lorenzo – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera; Elisabetta Grillo – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, corso serale.

Vincitrice del Premio speciale Alberobosco è l’imprenditrice Miriam Pugliese, fondatrice del “Nido di Seta” a San Floro (Catanzaro).