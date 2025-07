Premio l’arte di vivere, a San Calogero estemporanea di pittura e laboratori culturali nel ricordo di Salvatore Manco

A San Calogero tutto pronto per il “Premio l’arte di vivere”, memorial in ricordo di Salvatore Manco, presidente dell’associazione Vivi San Calogero e scenografo della Compagnia teatrale sancalogerese prematuramente scomparso.

Arte, eccellenze enogastronomiche e laboratori culturali saranno gli elementi chiave dell’iniziativa in programma il 30 luglio, fortemente voluta dall’associazione Vivi San Calogero: «Si tratta – spiegano i promotori – di un evento speciale organizzato con tanto entusiasmo e passione che renderà per un giorno il nostro paese un laboratorio a cielo aperto».

E ancora, spiega il sodalizio: «Questa iniziativa è molto importante per il nostro territorio e per tutta la comunità, perché rappresenta un momento di promozione, condivisione e valorizzazione della nostra realtà. Proporre e promuovere Cultura non è mai facile e richiede tanto lavoro ma l’Associazione non si è tirata indietro neanche questa volta».

Tanti gli appassionati di pittura estemporanea, provenienti da più parti della regione, che hanno già dato la loro adesione al contest e che saranno ospiti del dinamico centro del comprensorio vibonese: «Più di tutto, questa manifestazione – aggiungono i promotori – è un’occasione per promuovere l’amicizia nel ricordare con affetto e gratitudine Salvatore, un grande amico e figura importante per tutti noi, il cui ricordo ci ispira a continuare a coltivare i valori di solidarietà, passione e senso di appartenenza».