Vibo, la sala conferenze del Talent hub sarà intitolata a Francesco Vangeli: «La sua memoria è un faro per i giovani»

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Valentia, in collaborazione con il Centro Commerciale all’interno del quale è situato il locale. Il presidente Lo Bianco: «Il messaggio è chiaro, la comunità non si piega alla violenza»

Lunedì 28 luglio alle ore 11:00, presso il Talent Hub all’interno del Centro Commerciale Vibo Center, si terrà la Cerimonia di intitolazione della Sala Conferenze a “Francesco Vangeli”, giovane la cui storia ha profondamente segnato la comunità vibonese e calabrese. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Valentia, in collaborazione con il Centro Commerciale Vibo Center.

Durante la cerimonia verrà svelata una targa commemorativa dedicata a Francesco Vangeli e, a seguire, si terrà una breve conferenza con la partecipazione della famiglia Vangeli, delle istituzioni e dei rappresentanti delle associazioni locali. Sarà un momento di riflessione collettiva, volto a ribadire l’importanza della memoria come strumento di crescita civile e di impegno costante per la legalità.

Memoria e impegno nel ricordo di Francesco

Il motto scelto per l’iniziativa – “Perché nessuno dimentichi, e la memoria si trasformi in impegno” – sintetizza il senso dell’evento: custodire il ricordo delle vittime e trasformarlo in un’azione concreta di responsabilità e partecipazione attiva.

«Intitolare questa sala a Francesco Vangeli – dichiara Anthony Lo Bianco, Presidente di Associazione Valentia – significa lanciare un messaggio chiaro: la nostra comunità non intende piegarsi alla violenza e all’indifferenza. La memoria di Francesco deve diventare un faro per i giovani e un richiamo all’azione per tutti: essere cittadini consapevoli, costruire spazi di dialogo e contribuire al cambiamento della nostra terra. Questa sala sarà un presidio di impegno civile e di confronto aperto a chiunque voglia contribuire a un futuro migliore».

La cerimonia si terrà lunedì 28 luglio 2025, a partire dalle ore 11:00, presso il Talent Hub, situato all’interno del Centro Commerciale Vibo Center, a Vibo Valentia. Sarà un’occasione aperta a tutta la comunità per condividere un momento di riflessione e partecipazione.

L’Associazione Valentia invita calorosamente i cittadini, le istituzioni, le associazioni e in particolare i giovani a prendere parte a questo appuntamento: un gesto semplice ma significativo per dimostrare che la memoria non si spegne e che l’impegno per la legalità e il bene comune può e deve nascere da ognuno di noi.