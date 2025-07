Mileto, nel Museo nazionale l’opera teatrale “Ilios. La città brucia” ripercorre la mitologia omerica

“Ilios. La città brucia”. È questo il titolo dello spettacolo che sarà proposto domenica 27 luglio dalla Compagnia teatrale BA17 all’interno del Museo nazionale di Mileto, diretto da Maria Maddalena Sica. L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto di affidamento dei servizi educativi 2025 ed è in programma, a partire dalle 21.30, nel cortile antistante la realtà afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria, guidata da Fabrizio Sudano, all’interno di una sorta di teatro naturale all’aperto incastonato tra le colonne in marmo e granito provenienti dai complessi ecclesiastici dell’antico sito normanno.



Nell’opera di Angelica Artemisia Pedatella la mitologia omerica viene rivista in chiave contemporanea ed è attraversata dalle suggestioni in lingua grecanica di Calabria e da una messa in scena in stile tragico che permette di rivivere la dimensione del presente attraverso il linguaggio onirico. Fisicità, musica ritmica, alternanza continua di razionalità ed emotività dettano la scena di questo spettacolo che affronta la dimensione psichica del presente attraverso l’identità degli antichi eroi.

Achille, Ettore, Briseide e Andromaca, in “ILIOS. La città brucia” raccontano il loro dramma interiore, osservati dalla visionaria Cassandra, in un contesto in cui amori tossici, guerra, convenzioni sociali, mancanza di ascolto non sono solo semplici problematiche dei giovani e meno giovani di oggi, ma anche temi eterni che impregnano l’epica. La rappresentazione si avvarrà della colonna sonora originale di Daniele Fabio, eseguita dal vivo, delle coreografie di Giada Guzzo e di un impianto scenico che prevede anche l’uso del fuoco dal vivo. Da questa edizione l’opera teatrale rappresenta un doveroso omaggio a Salvino Nucera, il poeta, docente ed esperto di grecanico di recente scomparso, tra l’altro curatore delle traduzioni. Il Museo nazionale di Mileto rappresenta un vero scrigno di preziosi reperti di epoca normanna, del periodo in cui, nell’XI secolo, Ruggero I D’Altavilla decise di elevare la città a capitale della propria contea, nell’ambito del processo di conquista del meridione d’Italia portato a termine con il fratello Roberto il Guiscardo. L’ingresso allo spettacolo teatrale “ILIOS. La città brucia” di domenica 27 luglio è gratuito. Ulteriori informazioni sull’evento si potranno richiedere al numero telefonico: 0963 337680 e alla e-mail: drm-cal.mileto@cultura.gov.it.