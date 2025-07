Luoghi e identità, a Briatico approda la mostra collettiva Radici d’arte

Identità, storia, amore per la propria terra. Questo e molto altro al centro di Radici d’arte, la mostra collettiva organizzata dai componenti di arte Itinerante, Officina Fotografica e il patrocinio e la collaborazione del Comune di Briatico. L’allestimento, che sarà visitabile fino al 10 agosto, viene ospitato al Centro Polifunzionale di Briatico, situato sulla ex 522, di fronte l’Hotel Solari. Ogni giorno, dalle 19 alle 24, la mostra sarà aperta a chiunque vorrà ammirare questo percorso artistico nelle nostre radici. Stasera, alle 19.00, si terrà il taglio del nastro e la presentazione dell’evento in conferenza stampa.

«La mostra – spiegano i promotori – avrà 20 artisti, tra pittori, scultori, fotografi e artigiani, che esporranno le loro opere con un chiaro richiamo alle radici, all’identità dell’uomo e dei luoghi che viviamo. Un modo per presentare la nostra visione di radici nell’arte, attraverso gli occhi e la maestria di artisti provenienti dall’intera provincia vibonese e non solo».

Un viaggio suggestivo nei colori e nel cuore di ciascun artista: «Attraverso le loro tecniche, che siano pittoriche, scultoree, artigianali o fotografiche – assicurano gli organizzatori – ciascuno di loro vi aprirà il suo mondo, nelle sue opere, nelle quali trovare parte della loro storia, del loro vissuto, del mondo che li circonda e di quella forte e chiara passione radicata in questa nostra amata terra».