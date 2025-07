Porto Salvo, dopo undici lunghi anni riprende l’attività dell’associazione culturale Ascups: «Ogni luogo ha bisogno di cura ed idee»

L’Ascups (Associazione culturale Porto salvo) è di nuovo attiva, per il bene del territorio e per favorire aggregazione e attività. È con questo rinnovato spirito di entusiasmo, il sodalizio è pronto a tornare operativo dopo anni di silenzio.

Ascups riparte

Nata nel 2011 dall’idea di un gruppo di cittadini fortemente motivati a promuovere socialmente e culturalmente il territorio di Porto Salvo, Ascups aveva interrotto le sue attività nel 2014. Oggi, però, riprende il suo cammino con energia, idee e lo stesso entusiasmo contagioso di allora ma, soprattutto, con il desiderio di contribuire e costruire, partendo proprio da quel ricordo vecchio ormai di circa undici anni. Insomma, da ciò che è stato e da ciò che ancora si può fare.

La ripartenza dell’associazione è stata possibile grazie al sostegno di alcuni membri storici e di una parte del Comitato Insieme per Porto Salvo, con il quale si condivide lo spirito collaborativo, pur mantenendo distinte finalità e identità.

Un’azione oltre il territorio

Ecco i motivi che hanno spinto a una ripartenza e, soprattutto, al fatto di essere un’associazione: «Questo ci permette di essere più incisivi, di rappresentare meglio Porto Salvo e di fare rete, creando sinergie efficaci per una vera promozione sociale del territorio». Un’azione, però, che non si limita solo ai confini di Porto Salvo: «L’associazione è aperta a chiunque voglia promuovere valori di partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva in qualsiasi parte del territorio. La nostra rete è aperta, e il nostro sguardo è ampio. Perché ogni luogo ha bisogno di cura, attenzione e idee che crescono insieme».

Un invito aperto a tutti: «Chiunque voglia mettersi in gioco, proporre idee, dare una mano o anche solo informarsi, è il benvenuto. Il nostro territorio ha bisogno di tutte le sue energie migliori – e noi siamo pronti a raccoglierle. Ascups è tornata».