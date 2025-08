Dall’artigianato alla pittura, a Briatico taglio del nastro per la mostra Radici d’Arte

In esposizione anche opere in ferro, fotografie, sculture, cestini realizzati dai venti artisti ospiti dell’allestimento. L’organizzatrice Epifanio: «Obiettivo è regalare bellezza attraverso l’arte»

«Regalare la bellezza attraverso l’arte». L’organizzatrice e rappresentante del gruppo di artisti espositori, Mariella Epifanio, ha presentato così la mostra Radici d’arte ospitata nei locali del centro polifunzionale di Briatico. L’allestimento, che sarà visitabile fino al 10 agosto, promuove le opere realizzate da venti artisti (pittori, scultori, fotografi e artigiani): Antonio Giannini, Giuseppe Giannini, Carmelo Lebrino, Amalia Alia, Anna Maria Muggeri, Francesco Massara, Antonello Cardona, Beniamino Giannini, Carlo Grillo, Giuseppe Famà, Irene Fazzari, Grazia Varone, Domenico Garrì, Anthony Ferraro, Giuseppe Morello, Giuseppe Albanese, Alberto Polistena, Marcello Sarago e Mario Greco.

Un progetto fortemente voluto dai componenti di arte Itinerante, Officina Fotografica e il patrocinio e la collaborazione del Comune di Briatico per valorizzare, tramite le opere esposte, le radici, l’identità delle comunità e i luoghi che viviamo.

Il taglio del nastro, realizzato nei giorni scorsi, ha permesso ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio nei colori e nelle emozioni degli artisti. Una serata, quella allietata dalla musica di Giusy Giannini e la sua arpa, arricchita dalla presenza del pubblico, delle istituzioni locali con in testa il sindaco Lidio Vallone: «Insegnare la bellezza si può. È sicuramente impegnativo ma nel tempo, bellezza produce bellezza. Ed è in questo spirito – racconta Epifanio – che è nata la mostra Radici D’arte.

È stato il signor Antonio Giannini a tirarmi dentro questa esperienza, alla sua grande voglia di fare e di seminare appunto, bellezza, soprattutto tra i giovani. È così che è nato il gruppo Arte Itinerante, e grazie alla collaborazione dell’associazione Officina Fotografica e la disponibilità e l’impegno del Comune di Briatico, è stata realizzata la prima mostra collettiva della sua storia. Una serata magnifica».

Ampia la partecipazione: «Gradita è stata la presenza di Dalila Nesci che ha arricchito l’inaugurazione della mostra. Orgogliosa di averla accanto in questa occasione. Il suo intervento è stato una esaltazione alla bellezza, al messaggio di condivisione dell’arte come strumento di crescita», ha poi aggiunto l’organizzatrice che ha ringraziato infine: «il pubblico presente, gli amici venuti a sostenermi e a condividere un momento di cultura e arte per il nostro territorio, il vicesindaco Mariateresa Centro per la pazienza e la dedizione al progetto, e la Pro Loco Briatico per la disponibilità data e futura».