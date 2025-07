Parghelia, tutto pronto per la terza tappa della trilogia letteraria di “Racconti tropeani” che si focalizza sul ricco patrimonio culturale locale

L'appuntamento è questa sera alle ore 21 in piazza Europa per discutere assieme agli autori su uno spaccato di vita da preservare, vera carta d'identità del territorio

La locandina dell’evento

Dopo il successo delle tappe di Caria e Tropea, la trilogia letteraria “Racconti tropeani” si prepara a incantare il pubblico di Parghelia stasera, alle ore 21 in piazza Europa. Lo spiazzo antistante il Municipio si trasformerà in un suggestivo salotto letterario per la terza presentazione dal vivo di questa apprezzata opera. L’evento culturale, organizzato con il patrocinio del Comune di Parghelia e della Pro Loco, vedrà protagonisti gli autori di “Racconti Tropeani”, un’iniziativa editoriale che ha saputo riportare alla luce diciotto affascinanti vicende di storia locale, quasi dimenticate.

I tre volumi hanno esplorato con dedizione e passione le storie vissute tanto da gente comune quanto da personaggi celebri, offrendo uno spaccato autentico di usi, costumi, ricordi e tradizioni popolari che delineano la ricchezza della realtà sociale del territorio. Un’esplorazione profonda e sentita, volta a preservare e celebrare un patrimonio culturale che non deve essere dimenticato. La serata di stasera sarà un’occasione unica per dialogare direttamente con gli autori e immergersi nelle atmosfere evocate dalle loro narrazioni.