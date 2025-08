Vibo, musica e giochi animano l’apertura della prima edizione di Vivi il Parco

Il progetto portato avanti dalla Moderata Durant aps prevede una serie di iniziative pensate per valorizzare l’area verde cittadina. Sul palco, per la prima serata, Katia Valente e Chiara Piccione

Successo per la serata di apertura della prima edizione di Vivi il Parco, serie di appuntamenti che animeranno il parco urbano di Moderata Durant a Vibo. L’evento, che ha registrato un gran numero di presenze, è stato organizzato dalla Moderata Durant aps, I’associazione che riunisce numerosi volontari attivi nella valorizzazione del quartiere Moderata Durant mediante attività di ripristino e mantenimento del decoro urbano ed organizzazione di eventi di carattere socio-culturale rivolti all’intera cittadinanza.

La prima serata di Vivi al Parco, che ha registrato una considerevole presenza di pubblico, ha visto in programma l’esibizione di due giovani musiciste, Katia Valente e Chiara Piccione. La serata è poi proseguita con giochi e karaoke fin quasi alla mezzanotte.

Grande la soddisfazione per gli organizzatori dell’evento. La presidente dell’Associazione Moderata Durant, Francesca Guzzo ha espresso parole di ringraziamento all’indirizzo dei volontari: «Ringrazio quanti hanno fatto sì che questa serata riuscisse nel migliore dei modi: i volontari della nostra Associazione, che si spendono senza esitazione offrendo gratuitamente tempo e competenze utili al raggiungimento dei nostri obiettivi. Ringrazio in particolar modo il nostro associato Saro Valente che, con generosità impagabile, ha messo a completa disposizione della serata attrezzature ed esperienza senza cui niente sarebbe stato possibile. Ringrazio, infine-ha concluso la presidente- i presenti e quanti credono in noi e nel nostro operato. Proseguiremo senza sosta e con entusiasmo crescente perché il nostro quartiere diventi modello di ispirazione».

Il programma di Vivi il Parco prevede altri appuntamenti, distribuiti nei mesi di agosto e settembre.