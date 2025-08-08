Mileto, conto alla rovescia per la II edizione della rassegna Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura

L'inaugurazione della mostra è prevista domani 9 agosto nella Casa della Cultura. Presenti opere di Guttuso, Pellini, Minguzzi, Enotrio e Zappino

Conto alla rovescia per la seconda edizione della rassegna “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura” in programma a Mileto all’interno della Casa della Cultura. La cerimonia di inaugurazione della mostra, curata dai maestri calabresi Mimmo Corrado e Alfredo Mazzotta, è in programma domani 9 agosto a partire dalle 19. Nell’occasione nei locali dell’ex Ufficio delle Imposte dirette di via Duomo esporranno le loro opere 21 artisti italiani e stranieri di notevole pregio, alcuni di fama internazionale.

“Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura” proporrà, nello specifico, creazioni degli stessi curatori della rassegna (il primo trapiantato da anni a Pisa e il secondo a Milano) e di Nino Attinà, Kengiro Azuma, Giovanni Blandino, Floriano Bodini, Remo Brindisi, Nino Casani, Giovanni Coservo, Tonino Denami, Enotrio, Giuseppe Famà, Massimiliano Giordano, Paola Grott, Renato Guttuso, Ibrahim Kodra, Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Eros Pellini, Ernesto Treccani e Michele Zappino.

La mostra viene in questa edizione 2025 promossa in omaggio al maestro Salvatore Mazzeo. Il valente artista di Paravati, per anni docente presso l’accademia di Belle arti di Reggio Calabria, è scomparso alcuni anni fa lasciando in dote le sue preziose opere. Allestita con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione culturale Accademia Milesia, “Visioni d’arte, disegni, grafica e scultura” rimarrà aperta fino al prossimo 20 agosto, tutti i giorni dalle 21 alle 23.30. L’ingresso è libero.